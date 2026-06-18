Andrea Ros da vida a la medallista olímpica Sandra Sánchez en el tráiler de Karateka, lo nuevo de Aritz Moreno - ATRESMEDIA

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Atresmedia ha lanzado el tráiler de Karateka, biopic centrado en la historia de la medallista olímpica española Sandra Sánchez, a la que da vida Andrea Ros. La cinta, que está dirigida por Aritz Moreno (Zorras, Ventajas de viajar en tren) llegará a los cines el próximo 30 de octubre.

"Un kata es perfecto cuando aúna mente, cuerpo y espíritu", comienza exponiendo el tráiler, que muestra al personaje de Ros efectuando precisos movimientos en el tatami. El breve adelanto presenta a Sánchez como una mujer decidida a convertirse en campeona y nunca renunciar al kárate y con un "fuego" interior que le quema hasta a ella.

"No solo compites contra ella, compites contra un país entero", le dicen a Sánchez en un momento dado. Y es que la deportista no solo tenía 39 años, una edad a la que la mayoría se ha retirado, sino que además competía en una disciplina históricamente dominada por Japón, factores que hicieron su victoria todavía más impactante.

EL REPARTO DE KARATEKA

Aparte de con Ros, que, según señala un comunicado de prensa "es la encargada de dar vida en la gran pantalla a Sandra Sánchez desde sus inicios humildes en Talavera de la Reina, hasta el triunfo de conseguir el oro olímpico en Tokio 2020", el reparto de la cinta cuenta con Patrick Criado, que interpreta a Jesús del Moral, "su entrenador y quien se convertiría en su pareja sentimental".

Completan el elenco los actores españoles Ernesto Alterio, Antonio Durán 'Morris', Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons y Chani Martín y los actores japoneses Mizuki Yoshida, Denden, Ayako Fujitani, Katsuki Suzuki y Hoshimi Asai.

Dirigida por Moreno, Karateka cuenta con un guion de David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa, en el que también ha colaborado Javier Gullón.