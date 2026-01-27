1046015.1.260.149.20260127105201 Ángel Manuel Soto dirige en Hawái 'Los hermanos demolición' y denuncia el "capitalismo rampante a costa de los nativos" - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 28 de enero llega a Amazon Prime Video 'Los hermanos demolición', una comedia de acción en la que Dave Bautista y Jason Momoa encarnan a dos hermanastros que se ven obligados a trabajar juntos para descubrir al asesino de su padre. El cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto ('Blue Beetle') dirige la cinta y reivindica que esté ambientada y rodada, al menos en parte, en Hawái, destacando además la oportunidad que ofrece el guion de hacer un comentario sobre el "capitalismo rampante a costa de los nativos".

"Cuando yo recibí el guion ya estaba situado en Hawái", aclara Soto en una entrevista concedida a Europa Press, apuntando que Momoa es de allí y "siempre quiso hacer una película así". En todo caso, asegura que a él mismo también le pareció muy interesante explorar ese escenario, que no es el habitual en un género usualmente ambientado "en ciudades grandes, metrópolis como Nueva York, LA, Chicago".

"Y la parte que también más me gustó del asunto es que Hawái y Puerto Rico son casi idénticos", expone el director. "Para mí fue bien interesante verlo como una manifestación de aprovechar las especificidades que tiene la cultura hawaiana y ver cómo se puede contar una historia que usualmente está en un demográfico estadounidense, sacarlo de esa zona de confort y explorarlo en una cultura que es superrica, superancestral y dejarle saber al mundo que tú puedes contar este tipo de historia, no tiene que ser todo hecho en algún sitio de los Estados Unidos continentales", explica.

La cinta tiene además un trasfondo que toca temas como la gentrificación y la corrupción, algo que sorprendió gratamente a Soto. "Para mí eso fue, yo creo que uno de los puntos que más me atrajo de la película, porque siempre trato de ver en un guion que se haga algún comentario o que viva en una parte del mundo donde se pueda hacer un comentario sociopolítico, geopolítico, o lo que sea", señala.

"Lo que es la avaricia, lo que es este capitalismo rampante a expensas de la gente nativa de los países, lo que es el desplazamiento de las comunidades indígenas, pues eso es algo que vivimos en Puerto Rico. Llevamos décadas, siglos, batallando la gentrificación y el desplazamiento ilegal", denuncia el realizador.

Hablando de la situación de su país, Soto menciona "un proyecto que se llama Esencia que quiere apropiarse de terrenos que tienen yacimientos arqueológicos, que tienen agua, acuíferos que son importantísimos para la región, para crear hoteles para gente rica".

"Cuando yo veo que es una película que puede explorar un tema que me afecta a mí personalmente y ver que lo mismo pasa en otra parte del mundo, pues vale la pena contarlo", asegura el director, añadiendo que, si por él fuese, la cinta habría incidido aún más en esos temas.

TRABAJAR CON MOMOA Y BAUTISTA

En cuanto a "tener la oportunidad de trabajar con estrellas del calibre" de Momoa y Bautista, Soto revela que es algo que "nunca hubiera esperado" en su vida. Además, asegura que los "dos titanes" no solo estaban dispuestos a "llevar su fisicalidad al máximo", sino también "a explorar sensibilidades" y llegar a "esos espacios profundos del corazón", algo que fue "bien bonito de explorar".

"En la vida real son polos opuestos", revela Soto, refiriéndose a los actores y exponiendo que, a su parecer, por eso "se llevan tan bien", ya que "no hay ese tipo de fricción, de competencia por atención, sino que se complementan dentro de lo bueno y lo malo". "Y esas virtudes que ambos tienen, nuestro escritor Jonathan Tropper supo cómo plasmarlas en los personajes, cómo maximizar lo que ellos son en su vida personal para que se sienta más real", añade.

Dirigida por Soto en base a un guion de Tropper y protagonizada por Momoa y Bautista, 'Los hermanos demolición' también cuenta en su reparto con Morena Baccarin, Jacob Batalon, Cales Bang, Temuera Morrison, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Maia Kealoha, entre otros.