Anna Castillo se pasa al cine de supervivencia con 'Nowhere': "Normalmente estos personajes se los dan a hombres"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Netflix estrena este viernes 29 de septiembre 'Nowhere', película dirigida por Albert Pintó. La cinta está protagonizada por Anna Castillo en el papel de Mía, una mujer embarazada que, junto a su marido, huye de un país totalitario escondida en un contenedor de mercancía. Tras ser separada de su pareja, Mía tratará de sobrevivir y de salvar a su bebé a la deriva cuando una violenta tormenta la arroja al mar.

"Los espectadores se van a encontrar con una peli angustiosa, emocional, que habla de supervivencia", explica Castillo en una entrevista concedida a Europa Press. "Como en otras ficciones que se localizan en distopías sociales y de guerra, se puede dar el miedo porque, al final, todo lo que atente contra los derechos humanos siempre da mucho miedo", agrega la intérprete sobre el escenario de la cinta.

Castillo, que recientemente estrenó la serie romántica 'Un cuento perfecto' en Netflix, cambia completamente de registro para 'Nowhere', una película de supervivencia en la que un personaje femenino se convierte en héroe de la acción. "Lo que más me atrajo del proyecto era el reto que suponía para mí como actriz. Creo que normalmente estos personajes se los dan más a hombres y, de repente, ser la protagonista de un drama de supervivencia me parecía bastante guay, no pasa todos los días", explica la ganadora del Goya a la mejor actriz revelación en 2017 por su trabajo en 'El olivo'.

"Me suponía un reto a nivel emocional porque es un personaje que está en emociones muy extremas durante toda la peli. El vértigo de ver si iba a ser capaz es lo que más me motivo", añade la intérprete, que ha tenido que prepararse a fondo para el rol tanto a nivel físico como emocional. "A nivel físico estuve entrenando, estuve familiarizándome con el agua, me saqué el curso de buceo, me saqué un curso de apnea, cogí un poco de peso para luego perderlo. Estuve entrenando para estar en forma toda la película porque me requería una buena condición física, sobre todo para aguantar, fueron 13 semanas yo sola prácticamente", cuenta sobre el rodaje.

"A nivel emocional también me preparé con una coach para que me ayudara a llegar a estados emocionales complicados a través del cansancio físico, de la respiración, para tener más técnicas de aguante", agrega.

"Para mí, 'Nowhere' tiene que ver con la superación, con la lucha y con no abandonar, con sacar fuerzas de donde no las haya. En este caso es muy evidente porque hay un bebé de por medio, pero para mí el viaje real que hace el personaje tiene que ver con la superación, con el perdonarse y con el no abandonar", opina la protagonista.

'Nowhere' está basada en una historia de Indiana Lista y escrita por Ernest Riera, Miguel Ruz, Indiana Lista, Seanne Winslow y Teresa Rosendo. Además de Anna Castillo, el reparto también cuenta con Tamar Novas como la pareja del personaje de Castillo.