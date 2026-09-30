Anne Hathaway reflexiona sobre la verdad en 'Verity' y apunta a un preocupante cambio "en los pilares sociales" - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 2 de octubre llega a los cines 'Verity. La sombra de un engaño', un thriller psicológico dirigido por Michael Showalter basado en la novela superventas de Colleen Hoover. Protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, la cinta sigue a una escritora contratada para acabar la saga de una famosa autora, que hace un inquietante descubrimiento, presentando una oscura historia en la que verdad y ficción se entremezclan.

Reflexionando sobre si hoy en día, gracias a las redes sociales e Internet es más fácil o más difícil saber qué es verdad y qué no, Hathaway, que aparte de dar vida a Verity Crawford es una de las productoras del filme, se muestra preocupada. "Lo que estamos viviendo ahora mismo es una especie de cambio en los pilares fundamentales de la sociedad, a los que antes podíamos acudir para obtener datos sin opiniones, sin sesgos políticos, sin sesgos de confirmación, sin nada de eso", ha expuesto la actriz en una entrevista concedida a Europa Press. "Habíamos vivido un periodo en el que podíamos confiar en ellos, y parece que el panorama está cambiando", indica.

En cuanto a si realmente existe una verdad objetiva, la ganadora de un Oscar apunta que, en su opinión "hay hechos objetivos" pero también que "hay que escuchar las dos versiones de la historia". "A veces está muy, muy claro lo que pasó, pero otras veces, quizá más veces de las que imaginamos, se trata de un malentendido", razona, revelando que, personalmente, siempre ha pensado "que merece la pena mantener una actitud abierta en lugar de precipitarse a sacar conclusiones definitivas".

"Me gusta, en cierto modo, dejarme llevar por la curiosidad y el encanto de intentar averiguar qué ha pasado o qué está pasando, en lugar de tener una opinión que no voy a cambiar", expresa la intérprete, que observa también cierta tendencia general "a juzgar a la gente a la ligera". "Espero que sea algo de lo que nos vayamos librando con el tiempo, pero sin duda es algo que fomentan las redes sociales", opina.

LA DIFICULTAD DE COINCIDIR EN UNA "VERDAD OBJETIVA"

Por su lado, Hartnett, que interpreta a Jeremy Crawford, el marido de Verity y la persona que contrata a la escritora fantasma para que complete su trabajo, sostiene que "existe una verdad objetiva, pero conseguir que la gente se ponga de acuerdo sobre esa verdad objetiva es casi imposible".

El actor apunta que recientemente ha estado escuchando podcasts sobre historia, mencionando, por ejemplo 'The Rest is History', y observa cómo "si analizas cualquier momento concreto de la historia desde todas las perspectivas de las diferentes personas que lo viven, puedes contar una historia totalmente diferente".

"Creo que tiene mucho sentido hablar de esto ahora mismo porque hay gente que está manipulando los medios de comunicación y se está llegando a un punto en el que, en realidad, no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre la verdad en cuestiones muy importantes", indica el intérprete de títulos como 'Pearl Harbor', 'Oppenheimer' o 'La trampa', para quien 'Verity. La sombra de un engaño' "juega con ese concepto de la perspectiva de una forma segura, porque es una película de suspense".

Según Hartnett, si hoy en día, con toda la información que hay disponible, resulta más difícil encontrar la verdad que antes, es porque hay a quienes les interesa "que discutamos entre nosotros para poder ganar mucho dinero a costa de nuestras conversaciones y nuestra atención". "A los que están en el poder les gusta que discutamos entre nosotros en lugar de fijarnos en lo que están haciendo mientras nos lo están quitando todo", añade.

UN FINAL ABIERTO A DEBATE, PERO SATISFACTORIO

El filme, como el libro, termina de manera un tanto ambigua, dejando que sea el espectador quien decida qué creer. "Creo que puede resultar sorprendentemente satisfactorio que no te den una respuesta, porque creo que hoy en día, en las grandes películas, suele ocurrir que a la audiencia se le da la información masticada para que se crea una cosa concreta, pero me gusta que la gente debata y converse y pueda formarse su propia opinión", valora Johnson, la encargada de dar vida a Lowen Ashleig, la escritora fantasma que ayuda a Verity, y una de las productoras ejecutivas del filme.

"Confío en que el público vaya a disfrutar del debate", aporta Hartnett, que coincide con su compañera de reparto en que "es muy raro que una película de un gran estudio ponga el destino del final de la película en manos del público". "Lo que hace que esta película sea genial y única es que puedes ir al cine y debatir con la gente con la que estás sobre de qué lado te pones realmente y por qué. Y ese era también el objetivo del libro. Queríamos mantenernos fieles al espíritu del libro", agrega.