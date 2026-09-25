De Araújo revive en Josephine la agresión que vio con 8 años: "Escribir es terapéutico, rodar es estresante"

Tras presenciar accidentalmente una violación en el Golden Gate Park de San Francisco, Josephine, de 8 años, comienza a mostrar comportamientos violentos y paranoia. - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

La cineasta brasileña-estadounidense Beth de Araújo ha llevado al Festival de San Sebastián, donde participa en la sección Perlak, 'Josephine', una película que parte de una experiencia que vivió durante su infancia cuando a los ocho años, ella interrumpió una agresión sexual.

"Está basada en un acontecimiento en el que mi padre y yo interrumpimos una agresión sexual cuando tenía ocho años. Sería irracional esperar que las mujeres no tuvieran miedo de los hombres en casos así", ha explicado la cineasta en una entrevista con Europa Press.

A partir de aquel episodio, Araújo construye una historia de ficción en torno a una niña que presencia una violación y se convierte en la única testigo de los hechos. La directora ha explicado que, aunque la película parte de aquella experiencia, el resto de la historia está "bastante ficcionada".

"Escribir es muy terapéutico para mí y una estupenda forma de procesar las cosas, pero rodar una película es simplemente estresante. No me resulta catártico. No hay ninguna sanación en el rodaje", ha señalado.

Uno de los objetivos de 'Josephine' es mostrar cómo una niña comienza a comprender la violencia sexual desde el desconocimiento y va descubriendo progresivamente su presencia en la sociedad. "Quería que empezáramos a pensar en cómo alguien empieza a entender y procesar la idea de la violencia sexual sin saber nada sobre ella, hasta aprender cada vez más", ha explicado Araújo, que también aborda en el filme el miedo que los propios adultos pueden transmitir a los menores.

En la película, Araújo muestra cómo los padres dudan de cuál es la mejor manera de abordar el problema con su hija. Una situación que, tal y como defiende, nace de la voluntad de protección. "Creo que para el padre y la madre siempre viene de un lugar de amor y de intentar protegerla y hacerla sentir segura", ha indicado, aunque ambos personajes tengan formas diferentes de entender cómo conseguirlo.

Preguntada por el rechazo que la protagonista desarrolla hacia algunos hombres después de la agresión que presencia, Araújo ha rechazado que deba trasladarse a las mujeres la responsabilidad de superar ese temor. "¿Por qué estamos poniendo eso en la mujer? ¿Por qué no lo ponemos en los hombres?", se ha preguntado. "Si un perro te muerde, por supuesto que vas a tener miedo a los perros", ha afirmado.

Además, ha explicado que conoce de primera mano la "hipervigilancia" que aparece en la película y que, en su caso, llegó a limitar situaciones cotidianas.

"La parte difícil de la hipervigilancia es que se basa en un miedo irracional. El problema es que la violencia sexual es un miedo racional, por lo que es muy difícil superarlo, y te deja profundamente aterrorizada. La única forma de calmar ese miedo es actuar. Durante toda mi vida no podía quedarme sola en un ascensor con un hombre, no podía estar fuera sola, no podía utilizar un baño público. Es algo en lo que he tenido que trabajar", ha confesado.

Al respecto, ha reprochado la poca acción para intentar frenar este tipo de delitos. "Y la pregunta es ¿por qué la sociedad no ha trabajado en detener la violencia sexual?", ha cuestionado.

Araújo también ha hablado de la incorporación de Channing Tatum al proyecto, una presencia que, a su juicio, puede contribuir a acercar la película a un público más amplio. La directora ha explicado que el actor, padre de una niña, vio su primera película, leyó el guion y conectó especialmente con el personaje. "Sin él no habría podido hacerla", ha señalado, al tiempo que ha destacado que Tatum "no tenía por qué hacerlo" y ha valorado que aceptara participar en el proyecto.

Sobre el papel del cine ante los avances y retrocesos en torno a la violencia sexual y el movimiento feminista, Araújo ha defendido que el trabajo del artista consiste en "sostener un espejo" y contar "la verdad tal y como la ves y la sientes". A partir de ahí, considera que corresponde al público decidir qué conversaciones genera una obra.