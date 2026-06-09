El archivo personal del cineasta José Luis Sáenz de Heredia se abre al acceso público en Filmoteca Española

Una imagen de archivo del cineasata José Luis Sáenz de Heredia. - FILMOTECA ESPAÑOLA

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Filmoteca Española ha finalizado la catalogación del archivo personal de José Luis Sáenz de Heredia (1911-1992), una de las trayectorias más extensas y populares del cine español del siglo XX.

El fondo, identificado con la signatura A3075 y procedente de cuatro ingresos sucesivos efectuados por la familia del cineasta, queda a partir de ahora accesible en régimen de consulta pública en la Biblioteca Dolores Devesa de la institución, en la calle Magdalena 10 de Madrid.

Este conjunto documental pone a disposición de investigadores, periodistas y personas interesadas un corpus que permite una relectura integral de la obra del autor, al tiempo que recupera la dimensión artística, técnica y profesional de un cineasta cuya trayectoria abarca la comedia popular, el melodrama clásico, la adaptación literaria, el ámbito teatral y la docencia institucional.

El archivo se organiza en cinco grandes subfondos -actividad cinematográfica, actividad teatral, actividad docente e institucional, vida personal y proyección pública, y materiales recopilados- y abarca desde 1934, año del guion mecanografiado de '¡Qué suerte tienes, Patricio!' (su primera incursión cinematográfica, en los Estudios Ballesteros), hasta 1992.

Predomina la documentación de creación: guiones literarios, técnicos y de rodaje, borradores manuscritos, blocs de notas, fotografías fijas y de rodaje, correspondencia profesional y dosieres de prensa.

La filmografía documentada cubre títulos tan diversos como 'Raza' (1942), 'El escándalo' (1943), 'Bambú' (1945), 'Mariona Rebull' (1947), 'La mies es mucha' (1948), 'Don Juan' (1950), 'Los ojos dejan huellas' (1952), 'Todo es posible en Granada' (1954), 'Historias de la radio' (1955), 'Faustina' (1957), 'El indulto' (1960), 'Franco, ese hombre' (1964), 'Historias de la televisión', entre otros.

Entre las piezas de mayor valor patrimonial sobresalen, en primer lugar, los guiones técnicos, de los que destacan especialmente dos: el guion técnico de 'Los ojos dejan huellas' (1952), 333 hojas mecanografiadas con correcciones a varias tintas que conservan, en sus márgenes, un posible autorretrato a lápiz, un rostro caricaturizado en el que se leen los nombres de Emma Penella y de Dalí, y dos poemas manuscritos firmados a lápiz, auténtica ventana al taller creativo del director; y el de 'Historias de la radio' (1955), con firma autógrafa en la sobreportada, lista íntegra de personajes y decorados, y un acompañamiento fotográfico de 123 imágenes fijas numeradas en orden de rodaje en las que conviven Pepe Isbert, Paco Rabal, Tony Leblanc, Juan Calvo, José Luis Ozores o Alberto Romea.

El segundo gran eje del fondo lo constituyen las fuentes primarias para la historia del cine español del siglo XX. El archivo conserva la primera copia mecanografiada del guion de 'Raza' (1941), con anotaciones manuscritas y tachaduras, así como fragmentos adicionales del guion técnico -documento de referencia obligada para el estudio del cine de los años cuarenta-.

El tercer bloque relevante documenta la proyección internacional del director y su papel institucional. Destacan la correspondencia original con el cineasta francés Abel Gance (1945-1946), dos cartas con firma autógrafa; los álbumes fotográficos con retratos junto a Jean Cocteau en el Festival de Cannes de 1954 durante la presentación de 'Todo es posible en Granada'; las imágenes del rodaje de 'La princesa de Éboli' (1953) junto a Olivia de Havilland y Paul Scofield; y la correspondencia con Basilio Martín Patino relativa a las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales de Salamanca (1955), que documenta el diálogo directo del director con la generación que estaba renovando el lenguaje del cine español.

A ello se añade la documentación íntegra de su etapa al frente del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) y de la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC) entre 1959 y 1963: discursos inaugurales, planes de estudio con correcciones manuscritas, correspondencia con José María García Escudero y una pequeña biblioteca comparada de códigos de censura cinematográfica de Alemania, Estados Unidos, la República Árabe Unida y Japón.