Armie Hammer, sobre la secuela de Call Me By Your Name: "Todos estamos entusiasmados"

Actualizado 11/03/2018 13:39:55 CET

MADRID, 11 Mar. (EDIZIONES) -

Call Me By Your Name, dirigida por Luca Guadadigno, y ganadora del Oscar a mejor guion adaptado promete dar más de una sorpresa en su secuela. Armie Hammer, quien da vida al estudiante judío Oliver, ha revelado que todo el equipo está "entusiasmado" con el guion de la segunda parte de la historia.

Hammer aprovechó su paso por los Premios de Cine de Austin, donde recogió un galardón, para comentar detalles de la secuela según recoge el medio IndieWire. Lo primero que exclamó con sorpresa fue que Guadagnino ha "roto todo el guion para nosotros".

"Quiero decir, no es un guion terminado, pero tiene todas las ideas para eso. Luca está muy entusiasmado con eso, y por cierto, sí, Luca lo está haciendo, creo que estamos muy entusiasmados ", continuó

El intérprete explicó durante el encuentro qué sintió al participar en Call Me By Your Name. "La experiencia de hacer la primera era tan pura y hermosa que no importaría cuán grande era mi papel". Además, citó que si en la segunda "las mismas personas están involucradas, lo haría todo de nuevo".

Sobre el éxito de la cinta, que apenas ha superado los 32 millones de dólares en la taquilla global, Hammer asegura que "era algo que nadie esperaba" en el equipo. "Hicimos esta película y no sabíamos cómo iba a ser recibida. Pusimos nuestros corazones y almas en ella", añadió.

Para concluir, el actor no dejó pasar la oportunidad de comentar sus polémicas en Twitter, las cuales le han llevado a abandonar la plataforma en múltiples ocasiones. "Puedes estar en Twitter sin dejar que sea una gran parte de tu vida. No tiene que afectarte directamente. Todavía estoy peleando con gente, pero principalmente desde un punto de vista divertido". sentenció.