La asistencia a salas de cine en 2025 cae un 8% y 'Padre no hay más que uno 5' es la película española más taquillera

Archivo - El director y protagonista de la película, Santiago Segura, posa durante el preestreno de la película 'Padre no hay más que uno, 5', en los Cines M4, a 21 de junio de 2025, en Alfafar, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Este preestreno tie - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asistencia a salas de cine en 2025 ha registrado un total de 65 millones de espectadores, lo que supone una caída del 8% respecto al anterior ejercicio. Además, 'Lilo y Stitch' y 'Padre no hay más que uno 5' han sido las películas extranjera y española, respectivamente, más taquilleras del año.

Mientras, la taquilla ha alcanzado una recaudación de 453 millones de euros, según revela COMSCORE en su análisis anual de resultados del sector en España.

La evolución de la taquilla ha mostrado un comportamiento "irregular" a lo largo del año, explican. Mientras que el primer semestre del año cerraba en positivo, con un incremento del 3% respecto a 2024, el segundo semestre cerrará con un descenso provisional del 16%, lastrado principalmente por los resultados de octubre (-28%) y noviembre (-31%).

Los resultados de octubre y noviembre, ambos negativos, quedan lejos de lo que suelen aportar al global de la taquilla. Sin embargo, la semana del año con una mayor asistencia de espectadores se registró del 30 de mayo al 5 de junio, con un total de 2,08 millones de espectadores. Además, el día de mayor asistencia del año fue el 2 de julio con 554.244 espectadores.

En cuanto al mejor estreno del año, este ha sido 'Avatar: Fuego y Ceniza', que llegaba a las salas el pasado 19 de diciembre y ha recaudado 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno.

Las 10 provincias con un mayor número de espectadores fueron Madrid (21,5%), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Islas Baleares (2,5%) y Cádiz (2,3%).

SANTIAGO SEGURA, AMENÁBAR Y ALAUDA RUIZ DE AZÚA LIDERAN TAQUILLA ESPAÑOLA

La nueva y quinta entrega de la saga 'Padre no hay más que uno', dirigida por Santiago Segura, se sitúa en lo más alto del ranking del cine nacional, seguida por 'El Cautivo' de Alejandro Amebábar y 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

El cine español cierra 2025 con una cuota de mercado del 19%, la misma que en 2024, con un total de 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones de euros. El género de acción ha sido el que mayores éxitos ha conseguido este año seguido del drama y la animación.