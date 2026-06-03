La asistencia a salas de cine sube un 36% en los primeros cinco meses del año, mejor arranque desde 2019

Archivo - Una mujer espera en la taquilla de los cines Capitol, el primer día de la 19ª edición de la Fiesta del Cine, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). Los espectadores deben conseguir una acreditación en la web oficial de la fiesta del cine pa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las salas de cine han registrado el mejor inicio del año desde el 2019, con un incremento en la asistencia de más del 36 por ciento entre enero y mayo comparado con el año anterior, según datos provisionales de Comscore Movies, presentados este miércoles en la Academia de Cine donde se ha presentado la próxima edición de la Fiesta del Cine que se celebrará del 8 al 11 de junio.

Los meses de enero, febrero, marzo y abril han registrado el mejor dato de asistencia de los últimos seis años, mientras que el mes de mayo ha registrado el segundo mejor dato de asistencia para dicho mes de los últimos seis años, solo por detrás de 2023.

En este periodo, 'Torrente presidente' lidera el Top 10 de las cintas más vistas, seguida de 'Michael', 'Super Mario Galaxy: La película', 'Avatar: Fuego y Ceniza'; 'La asistenta', 'El diablo viste de Prada 2', 'Proyecto Salvación', 'Hoopers', 'Cumbres borrascosas' y 'Hamnet'.

En este sentido, el director general de Comscore Movies en España y Portugal, David Rodríguez, ha destacado que los cinco primeros meses de 2026 ha superado las expectativas del sector, especialmente tras un segundo semestre de 2025 "decepcionante". Rodríguez ha señalado que la comparación de los datos de asistencia con los niveles previos a la pandemia ha perdido relevancia y apuestan por analizar el comportamiento del mercado tomando como referencia el periodo posterior a la crisis sanitaria y los nuevos hábitos de consumo cinematográfico.

"Hay tres razones que marcan esta evolución tan potente en las salas. La primera es la vuelta de las películas medias, que han aprovechado la inercia de los Blockbusters; la segunda razón es la meteorología, este primer año ha hecho mal tiempo y eso es bueno para los cines; y en tercer lugar el cine español y el impulso que ha supuesto 'Torrente presidente'", ha afirmado.

Además, España lidera el crecimiento de los cinco primeros meses del año respecto al año anterior en comparación con países como Francia, donde ha habido un incremento de asistencia a salas del 20%, Italia (27%) o Alemania (25%).

FIESTA DEL CINE

En cuanto a la próxima edición de la Fiesta del Cine, los espectadores podrán comprar sus entradas a partir de este miércoles, tanto por internet como en las webs de los cines como en las taquillas de los cines. Más de 336 cines de toda España participan en esta iniciativa.

En cartelera estarán cintas como 'Torrente presidente' , 'Super Mario Galaxy: La película', 'Calle Málaga', 'La familia Benetón +2', 'El diablo viste de Prada 2', 'Michael', 'Mortal Kombat 2', 'Yo no moriré de amor', 'Couture', 'Hokum', 'Iron Maiden: Burning Ambition', 'Pizza Movies', 'Un hijo', 'The mandalorian and Grogu', 'La bestia', 'Cowgirl', 'Asesinato en la 3ª planta', 'El pasajero nocturno', 'Love me tender', 'Mallorca confidencial', 'El drama', 'Corredora', 'A la cara', 'El caso Hübener', 'La silla', 'Shrek 25 aniversario', 'He-Man y los Masters del Universo', 'Scary Movie', 'Todo lo que nunca fuimos', 'La luz', 'Backrooms', 'Pioneras: solo querían jugar' y 'Cada día nace un listo', entre otros.

La próxima edición de la Fiesta del Cine coincidirá con la visita a España del Papa León XIV. El Pontífice llegará a Madrid el sábado 6 de junio, donde permanecerá hasta el día 9, antes de desplazarse a Barcelona. Posteriormente, visitará Canarias los días 11 y 12 de junio, en una gira que se desarrollará de forma paralela a la celebración del evento cinematográfico.

En la rueda de prensa ha participado la directora de la Federación de Cines de España (FECE), Almudena Fernández-Golfín y el presidente Álvaro Postigo, quien ha sido preguntado por el posible impacto en la Fiesta del Cine de la visita del Pontífice. Al respecto, Postigo ha reconocido que afectará en la asistencia, aunque ha considerado que su efecto estará más localizado en Barcelona que en Madrid.

"La afectación está restringida a Madrid y Cataluña, que son dos mercados muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que también hay otros mercados muy potentes como Andalucía, Valencia o Galicia que no tendrán ninguna afectación", ha asegurado.

Un año más, la Fiesta del Cine cuenta con un spot realizado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Este año el spot ha sido creado por los alumnos del proyecto Ópera Prima de ESCAC.