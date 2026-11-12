Bàrbara Mestanza revive en 'Sucia' la agresión sexual que sufrió y pide que deje de verse como "un tema de mujeres"

Tras sufrir una agresión sexual durante un masaje, la actriz Bárbara Mestanza transforma el trauma en arte. - NUEVE CARTAS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bàrbara Mestanza revive en el documental 'Sucia' la agresión sexual que sufrió -hace más de diez años- durante un masaje y el proceso posterior para denunciarla, una experiencia que le ha llevado a reclamar que la violencia sexual deje de abordarse como un problema de las mujeres ya que reivindica que se trata de un tema "colectivo".

"La revolución será cuando la violencia sexual deje de ser un tema de mujeres y pase a ser un tema también de los hombres y sea un grave problema de este animal llamado humano", ha defendido la actriz y dramaturga en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en salas el próximo 20 de noviembre. 'Sucia' parte de la obra teatral y el libro homónimo que la propia Mestanza creó con la voluntad de mostrar la realidad de un cuerpo agredido.

Mestanza ha reflexionado sobre la responsabilidad colectiva ante las agresiones sexuales, la respuesta de la sociedad y las dificultades que encuentran las víctimas durante los procesos judiciales. La película, construida a lo largo de seis años, continúa el relato que la creadora había iniciado con la obra teatral del mismo nombre y acompaña su experiencia durante el recorrido por los juzgados.

Al ser preguntada por qué se sigue poniendo el foco y la responsabilidad sobre las víctimas después de una agresión sexual, Mestanza admite que se debe a que "es mucho más fácil así" y señala que desplazar la culpa hacia ellas permite que "el engranaje siga" y evita que se produzca una transformación de las estructuras.

"Si de repente la culpa se llevara al sector donde tiene que estar, entonces tendría que haber un cambio", ha señalado. En este sentido, ha explicado que el sistema provoca que "la mujer o la víctima tenga que preocuparse de lo que le ha pasado, cómo le ha pasado y cómo salir de lo que le ha pasado".

Asimismo, ha criticado que de esta manera el trauma es una "cosa ordenadísima" que queda "arrinconado de la sociedad". "Ellas mismas lo gestionan y evitan que sean violadas. Si es así, todo está mucho más ordenado y aquí nadie tiene que mirarse por dentro, aquí nadie tiene que hacer los deberes, aquí nadie tiene que mover el culo de manera estructural para cambiar la masculinidad", ha criticado.

"LA EMPATÍA DESAPARECE CUANDO ENTRA EN JUEGO EL MIEDO"

La actriz también ha vinculado la falta de empatía ante las víctimas con el miedo a reconocer que una agresión sexual puede afectar a cualquier persona. "Creo que la empatía desaparece cuando entra en juego el miedo. El miedo a que te muevan los cimientos de tu ser", ha afirmado.

Mestanza considera necesario que los hombres asuman también su responsabilidad en esta situación. En esa línea, el director del documental, Marc Pujolar ha defendido que el primer paso para los hombres es "admitir" que son la parte agresora y hacerse responsables de actitudes que "pueden ser incómodas o violentas". "Tenemos que entender que al otro lado está gente que está sufriendo acoso y abuso de manera sistemática. Y mirar los números e intentar entenderlos. Están ahí enfrente pero es como si no nos impactaran", ha apuntado.

El director ha considerado que la educación recibida por los hombres también debe revisarse. "Hay que reconocer que a los hombres se nos educa a ser seductores y en cierta manera a ser agresores. Tenemos que empezar por ahí, por entendernos como la parte que causa todo este dolor", ha indicado.

Por su parte, Mestanza ha incidido en que esa transformación debe comenzar desde la infancia y alcanzar también las relaciones cotidianas entre hombres. "Tengo la sensación de que esa educación empieza desde que nacéis y sois bebés y desde que sois niños", ha afirmado, antes de cuestionar los modelos de masculinidad ligados al éxito y a la competitividad.

"Realmente ser un hombre con éxito pasa por dejar de estar disociado y conectar con tu cuerpo, no con tu cuerpo de 'gymbro', sino conectar con tu cuerpo sensible", ha defendido. Para la actriz, también es necesario que los hombres aprendan a reconocer la violencia que han ejercido y la que han recibido, así como a hablar de sus experiencias y mostrar su vulnerabilidad. "Lo grande va a venir cuando pares a tu amigo, cuando te vayas de ese chat, cuando dejes de ver a esa gente, cuando dejes de salir de fiesta con esa persona y cuando digas: 'Eso que acabas de hacer conmigo es violencia'", ha señalado.

Por su parte, Pujolar ha destacado que el documental busca precisamente provocar ese ejercicio de empatía en el espectador. "Muchas veces al salir de alguna proyección se acercaba gente a hablar y le decía: 'Ahora te entiendo'. Y yo creo que esa es la fuerza del cine documental, que permite llegar a entender en profundidad a un personaje ajeno a ti mismo", ha añadido.

"ESTAMOS EN UN MOMENTO DE MUCHO RIESGO"

Por otro lado, Mestanza ha advertido de que los avances feministas no están garantizados y pueden retroceder cuando las reivindicaciones se convierten en una moda o son utilizadas por intereses ajenos. "Cuando tu lucha por la supervivencia, por estar viva, se convierte en una moda y puede ser usada y reusada y renombrada una y otra vez por intereses de otros, en ese momento todo lo que avanzas puede ser eliminado en cualquier momento. Y claramente ahora estamos en un momento de mucho riesgo", ha afirmado.

La creadora ha señalado que ese riesgo no procede únicamente de la derecha y la extrema derecha, sino también de espacios que se identifican con la izquierda. "Durante mucho tiempo, dentro de las izquierdas, debajo de ese título maravilloso que ahora lo llamamos aliados, a veces parece que por ser de izquierdas eso nos ha llevado a un espacio igualitario. Y no es verdad, porque se ha demostrado que dentro de estos grupos nuestros no han sido siempre grupos y espacios seguros", ha advertido.

La película también pone el foco en el trato que reciben las víctimas durante el recorrido judicial. Pujolar ha explicado que, después de proyectar el documental ante jueces, algunos reconocieron que no habían comprendido en profundidad el recorrido de Mestanza hasta verlo. "El proceso de la víctima está muy alejado y eso es tremendo", ha apuntado.

El cineasta ha reclamado que se pueda "hacer justicia de una manera más amable", al considerar que entrar en una sala de juicio puede convertirse en "una escena de terror" y que los trámites previos son, en ocasiones, "fríos y terroríficos".

Por último, Mestanza ha criticado especialmente los formularios y las evaluaciones psicológicas a las que tuvo que someterse. "Yo siempre hablo del test absurdo que tuve que rellenar para hacer ese informe psicológico, ese test de color verde con preguntas mal escritas, formuladas de una manera cutre, que recuerdan al colegio. Es una manera de volver al examen. Entiendo que hay que pasar por aquí, pero podemos repensar la manera en la que pasamos por aquí", ha reclamado.