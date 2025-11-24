'Bella', animación para jóvenes contra la violencia machista: "¿Por qué siempre las estadísticas hablan de víctimas?"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La activista Ana Bella Estévez se define como una "superviviente" de la violencia de género y no como una víctima, un lema que abandera la película 'Bella', inspirada libremente en el caso real de esta mujer sevillana, y que está nominada a los Premios Forqué a Mejor Largometraje de Animación.

"¿Por qué siempre se dan las estadísticas hablando de las víctimas? Parece que la culpable de que exista esa violencia son las personas que los sufren. ¿Por qué no se pone el foco en los que ejercen la violencia de género que son los responsables de que exista", ha planteado Ana Bella en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el próximo viernes, 28 de noviembre, de 'Bella', dirigida por Manuel H. Martín y Amparo Martínez.

La protagonista de la película clama con la forma en la que la sociedad recibe los números de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y considera que también es importante dar a conocer "cuántos hombres hay en la cárcel por maltratar" o "cuántos años de condena sufren los asesinan".

"Tenemos que ver que la violencia no queda impune porque parece que solo afecta a la mujer que es asesinada. Y así que la sociedad repudie al maltratador y apoye a las víctimas para que se nos crea", afirma Ana Bella.

Durante la entrevista, ha reivindicado la importancia de educar y sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género y de visibilizar el inicio de las relaciones abusivas, más allá del desenlace fatal que suele centrar la atención mediática. "Nosotras no nos enamoramos de maltratadores, nos enamoramos de hombres galantes, atentos y generosos, pero la relación acaba transformándose en algo tóxico y violento", ha explicado.

Para ella, el cambio semántico de 'víctima' a 'superviviente' es esencial porque cuando se sale de esa relación "abusiva", la persona ya deja de ser una "víctima y pasa a ser una superviviente". "Que se nos siga calificando de víctimas nos genera un rol victimizante y eso es una doble victimización, lo que provoca que la sociedad nos vea con un ojo morado en vez de vernos cómo somos", reivindica.

En este sentido, remarca que una mujer que sale de un caso de violencia de género es "muy fuerte" y destaca la capacidad de aguante que tienen y su perseverancia. "Somos mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, que nos reponemos rápidamente a los fracasos, que toleramos la frustración, mujeres con mucha capacidad de aguante, que hemos aguantado cosas que no muchas otras personas son capaces de aguantar. Somos mujeres de éxito porque queremos que nuestro matrimonio funcione a pesar de que nos duele", subraya antes de rematar diciendo que "son parte de la solución" y no el problema de la violencia de género.

La superviviente dirige una Fundación que lleva su nombre y que propone a las poblaciones que quieran tener la película en sus cines ponerse en contacto con la entidad para ver la realidad de la violencia de género. Además, también pueden realizar formaciones con jóvenes para que "aprendan las señales de alarma de las relaciones abusivas".

Sobre su experiencia personal al ver la historia reflejada en la gran pantalla, Ana Bella afirma que le ha permitido realizar un proceso de sanación. "Sentí que el maltrato no me había cambiado, sigo creyendo en el amor. Es importante reflejar que hay salida y que la amistad y el entorno son fundamentales para salir de la relación abusiva, porque la dependencia emocional nos dificulta hacerlo solas", ha señalado.

CONCIENCIACIÓN PARA JÓVENES

La película, gracias a la Fundación Ana Bella, ha viajado por algunos colegios e institutos para que los jóvenes se den cuenta del problema. Por ejemplo, en una de estas charlas, tal y como cuenta Ana Bella, los jóvenes detectaron que una compañera estaba sufriendo maltrato.

"Contaban que tenía que llamar al novio en videollamada todo el tiempo para que se quedara tranquilo. Si no hubiera sido por la película y sus compañeros, quizá hubiera seguido con la relación abusiva", recuerda. Ana Bella señala que la formación entre jóvenes ayuda a que un 10 por ciento rompan el silencio de alguna víctima y piden ayuda.

"Lo que no sabe la sociedad es que, aunque la víctima no quiera declarar, hay un protocolo cero que se pone en marcha cuando la gente de alrededor denuncia un caso y se empieza a ayudar a la mujer. Lo que falta es que la sociedad empiece a actuar como agente de cambio", asegura.

En este sentido, Ana Bella subraya que uno de los objetivos centrales de 'Bella' es mostrar que "hay salida" y que esa salida casi nunca se recorre en solitario. En su relato, insiste en que "las amistades son importantes porque "la dependencia emocional y la indefensión aprendida hacen muy difícil el salir sola de un vínculo violento". La película, explica, pone en el centro "el papel fundamental de la gente de alrededor" y cómo la red afectiva se convierte en motor de cambio cuando la víctima no tiene fuerza ni claridad para dar el paso.

Por eso, insiste en que las señales de control y violencia aparecen de forma progresiva, se camuflan bajo el amor romántico y pueden afectar a cualquier mujer, con independencia de su carácter o fortaleza. Otro punto que considera clave es visibilizar que "esto puede pasar a cualquiera", al margen de la clase social o el nivel educativo.

Ana Bella recuerda que en su caso tenía varias galerías de arte en Marbella y Puerto Banús, además de "27 garajes con coches como Rolls-Royce, Lamborghini...". "Mientras más alto está la mujer en el nivel educativo, social, económico, más invisible es el maltrato", ha señalado. "Las mujeres sin estudios tardan de media ocho años en pedir ayuda, mientras que las que tienen un doctorado tardan doce", comenta.

NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA ENTRE LAS NUEVAS GENERACIONES

La protagonista advierte que los nuevos modelos de abuso utilizan tecnologías y redes sociales para ejercer control, desde aplicaciones espía hasta amenazas de publicar imágenes comprometidas: "La violencia de género persiste y es más sofisticada; los celos y el chantaje emocional se normalizan bajo los mitos del amor romántico".?

En cuanto a la evolución social, Ana Bella considera que existe mayor conciencia entre las jóvenes, que tardan menos en salir de una relación abusiva en comparación con generaciones anteriores. "Las mujeres jóvenes son más conscientes, aunque el 60% no detecta que está siendo maltratada; antes se tardaba hasta 26 años en dejar a un agresor, ahora dos", detalla.

Por último, sostiene que la lucha contra la violencia de género requiere "no solo mejoras legales, sino también un refuerzo sustancial de los recursos destinados a la protección de las víctimas". A su juicio, no es asumible que una unidad policial tenga que realizar el seguimiento de más de un centenar de mujeres, ni que existan destacamentos que llegan a ocuparse de hasta 600 casos, porque "cualquier fallo humano es natural cuando la carga de trabajo es tan elevada".

La activista incide en la necesidad de que las amenazas de muerte se tomen en serio desde el primer momento y se traduzcan en una protección efectiva. A su entender, los instrumentos recogidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género son "excelentes", pero continúan "infrafinanciados".

Ana Bella apuesta por combinar más presupuesto con una mayor implicación social y anima a familiares, amistades y testigos a poner los casos en conocimiento de las autoridades. "Si ves que una casa se está quemando, llamas a los bomberos sin preguntar a la dueña", ha sentenciado.