Benjamín Naishtat reivindica la "argentinidad" de Glaxo y carga contra Milei por "inviabilizar" las producciones

(I-D) El actor Esteban Bigliardi, el productor Rodrigo Teixeira, el director Benjamín Naishtat, la actriz Lali Espósito durante la presentación de la película 'Glaxo' en el marco de la 74ª edición del Festival de San Sebastián, a 20 de septiembre de 202 - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El cineasta argentino Benjamín Naishtat ha reivindicado la "argentinidad latente" de 'Glaxo', película que compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y, pese a ser una producción brasileña, debido a las dificultades para hacerla realidad en Argentina.

"Entendimos que no la podíamos hacer viable en Argentina, lo cual fue terrible porque quería rodar allí, pero la hemos filmado íntegramente en el sur de Brasil. Hay una argentinidad latente, pese a que nuestro país está pasando un momento donde la producción se inviabiliza básicamente por el congelamiento y desmantelamiento de las políticas de Estado que desde hacía 80 años fomentaban la industria cinematográfica en Argentina", ha defendido el realizador argentino.

La película adapta una novela argentina y transcurre en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, aunque el equipo tuvo que trasladar el rodaje a Río Grande del Sur. El cineasta ha explicado que la película ha contado con un equipo mixto, con numerosos técnicos argentinos y un reparto íntegramente argentino, mientras que la producción corrió a cargo de Brasil.

En este sentido, ha agradecido la "solidaridad continental" de los productores brasileños en un momento en el que, según ha agregado, la producción cinematográfica argentina también atraviesa dificultades por el encarecimiento de los costes de producción.

El productor brasileño Rodrigo Teixeira ha coincidido en reivindicar el carácter argentino de la película. "No es una película brasileña, es una película argentina", ha señalado, antes de definirla como una "película argentina firmada en Brasil". "Está hablada en español, dirigida por un argentino y basada en un libro argentino, aunque producida y rodada en territorio brasileño", ha recalcado.

Además, Teixeira ha defendido la necesidad de que los países latinoamericanos se apoyen cuando alguno atraviesa dificultades. "Para Brasil es muy importante relacionarse con América latina porque estamos muy aislados, ya que hablamos otra lengua y no conocemos mucho de allí", ha confesado.

"Cuando un país está sufriendo y nosotros estamos en la condición de ayudar, iremos a ayudar. Lo que pasa hoy en Argentina, nosotros lo pasamos durante cuatro años con un gobierno nefasto que arrasó Brasil. Hay que ser solidarios unos con otros", ha sostenido.

La situación de Argentina aparece también vinculada a la propia lectura de la película. Preguntado por los posibles guiños a la actualidad del país, Naishtat ha señalado que la novela tiene más de 15 años y, por tanto, es anterior a la actual coyuntura, aunque ha reconocido que "el periodo actual que se atraviesa es en sí mismo una especie de guiño" a experiencias anteriores de características opresivas. "Los ciclos van haciendo ecos", ha apuntado.

Por su parte, el productor argentino Santiago Galelli ha subrayado que la política está "muy presente" en el día a día del país y ha situado 'Glaxo' dentro de una tradición del cine argentino que ha abordado los dilemas de su historia. "Hay muchísimas películas que hoy no se están pudiendo hacer", ha lamentado, aunque ha destacado que esta producción tuvo la posibilidad de encontrar apoyo extranjero para sacar adelante una historia "eminentemente argentina".

Por su parte, la actriz Lali Espósito también se ha referido a la actualidad argentina a raíz de la camiseta de Malvinas que lució este sábado en San Sebastián. La actriz ha explicado que decidió llevarla porque el debate sobre la soberanía de las islas ha vuelto a estar muy presente en Argentina y porque la prenda forma parte de una campaña cuyos beneficios se destinan a excombatientes de Tigre.

"No me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista", ha señalado Espósito, que ha defendido el valor de estos gestos de "empatía y acompañamiento" hacia otros argentinos.

CADÁVERES FLOTANTES

Por otro lado, también este domingo se ha presentado en rueda de prensa 'Krux', de la directora alemana Tony Vahl, que también participa en Sección Oficial. 'Krux' es una película inspirada en hechos reales que se adentra en el miedo colectivo vivido en un pequeño pueblo del noreste de Alemania durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

"Todo empezó con una historia de mi abuela, cuando yo era niña, que me contó que en el río había cadaveres que bajaban por ahí, lo cual me pareció una historia de terror. Esa imagen de cadaveres flotantes nunca lo he perdido y recuerdo que vi en un libro esta historia, por lo que me di cuenta que fue un tema que sucedió en toda Alemania. Y me pregunté qué sucede cuando colapsa o cae el alma colectivo de un pueblo", ha explicado.

Vahl ha querido alejarse de la habitual representación cinematográfica de la guerra y mostrarla únicamente a través de sus consecuencias. "No queríamos ver la guerra, ni explosiones, solamente trazas de la guerra", ha explicado la realizadora, que junto a su equipo decidió centrar la puesta en escena en los rostros, los cuerpos y las emociones de los personajes.

De este modo, el miedo se convierte en uno de los protagonistas de una película en la que el enemigo nunca llega a aparecer directamente, mientras la tensión se construye a partir de aquello que los habitantes del pueblo creen que está a punto de suceder.

El equipo de 'Krux' considera que esta reflexión trasciende el periodo histórico en el que se ambienta la película. Durante la presentación, las cineastas y actrices han relacionado el miedo que atraviesa a los personajes con fenómenos actuales como la manipulación y las noticias falsas, así como con nuevos temores vinculados a cuestiones como la inteligencia artificial, el cambio climático o el auge del postfascismo.

"Hoy tenemos la manipulación, las fake news, el temor que se difunde con rapidez y esto forma nuestra sociedad y nuestra política", ha indicado Vahl.

La directora ha defendido la importancia de mantener el propio "compás moral" frente a la presión de la mayoría y ha señalado que cada personaje representa una forma diferente de creencia: desde el alcalde nazi hasta el sacerdote o una mujer supersticiosa. "Cuando tú crees fuertemente en algo, quizás vas a hacer todo", ha apuntado Vahl.