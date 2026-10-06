'Blanco', la nueva película de Félix Viscarret sobre el asesinato del edil del PP, arranca su rodaje el 19 de octubre

Archivo - Militantes del PP vasco durante un acto de recuerdo del que fuera concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco en el 28 aniversario de su asesinato, a 12 de julio de 2025, en Ermua, Vizcaya, País Vasco (España). Familiares de Miguel Ángel Blanc - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Blanco', el nuevo largometraje de ficción dirigido por Félix Viscarret, comenzará su rodaje el próximo 19 de octubre. Su estreno en salas de cine está previsto para el 9 de julio de 2027, en el marco del 30º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Así lo ha anunciado este martes Nadie es Perfecto, que produce la cinta con la vasca Euskadi Movie, con la participación de RTVE y Netflix. La película será distribuida por Universal Pictures International Spain.

Miguel Ángel Blanco será interpretado por Mikel Bustamante. Eneko Sagardoy, ganador del Goya al mejor Actor Revelación por 'Handía', y el novel Jon Ander Urresti encabezan el reparto y estarán acompañados por Natalia Huarte (Querer), Carlos Scholz (La vida breve, Awareness) y Lander Otaola (Patria, El Cover) como el resto de periodistas, ha detallado RTVE que participa en la cinta.

'Blanco' fue presentada el pasado 24 de septiembre en rueda de prensa en el Festival de San Sebastián y reconstruye las 48 horas que mantuvieron en vilo a todo un país tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Se basa en una investigación periodística y en testimonios de testigos directos.

El director Félix Viscarret ha afirmado que la propuesta le "fascinó" y que a través de los testimonios directos de algunas de las personas que vivieron aquellos acontecimientos en primera línea ha visto "cómo en los tiempos más oscuros puede salir lo mejor del ser humano".

La película cuenta con el apoyo de la Fundación Miguel Ángel Blanco y de la familia Blanco Garrido. Cristina Cuesta, víctima del terrorismo y directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco durante 25 años, acompañó al equipo de la película en su presentación en el Festival de San Sebastián.

"Hablo en primera persona como víctima del terrorismo, creo que Miguel Ángel Blanco es un símbolo en el que nos sentimos reconocidas las víctima por lo que él significó, y por la reacción digna que tuvo toda la sociedad. Blanco también me sugiere la inocencia de las víctimas y como aprendimos a compartir una conciencia. Por eso, estoy muy agradecida por producciones como esta" aseguró Cristina Cuesta.

Para el productor de la película y fundador de Nadie es Perfecto, Kiko Martínez, 'Blanco' supone uno de los mayores retos profesionales de su trayectoria: "Queremos acercarnos a estos hechos con el máximo rigor y respeto, apoyándonos en los testimonios más cercanos y en la mirada de los periodistas que ayudaron a contar uno de los acontecimientos más mediáticos y trascendentes de la historia reciente de España".

El director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, ha señalado que "este es uno de los proyectos más importantes de RTVE para el año que viene, si no el más importante". "Esta película es el homenaje, en su treinta aniversario, a un suceso que marcó un antes y un después, desde una perspectiva en la que RTVE definitivamente tuvo mucho que ver: a través de los ojos de sus periodistas", ha remarcado.