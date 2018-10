Bruce Dern sustituirá a Burt Reynolds en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino

Actualizado 28/09/2018 9:58:04 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bruce Dern sustituirá su Burt Reynolds, que falleció el pasado 6 de septiembre, en Once Upon a Time in Hollywood para interpretar a George Spahn, según ha decidido Quentin Tarantino, director de la película. Reynolds no llegó a rodar ninguna de sus secuencias para la película protagonizada por Leonardo Di Caprio y Brad Pitt.

Según informa Deadline, el actor, que actualmente se encontraba filmando la cinta Remember Me en España, ha recibido el permiso del equipo de la producción para abandonar el set y unirse al elenco de Once Upon a Time in Hollywood en Los Ángeles (California).

Spahn, personaje al que dará vida, es un hombre de 80 años casi ciego que alquila su rancho en Los Ángeles para las películas western. Poco después, Charles Manson, líder de una secta que acabó con la vida Sharon Tate, le convence para que sus acólitos se alojaran en su propiedad. A cambio del arrendamiento, Manson obliga a varias de sus seguidoras a tener relaciones sexuales con Spahn.

De esta manera, Dern, íntimo amigo del difunto Reynolds, se unirá a estelar reparto de la película realizada por Tarantino, que ya trabajó bajo sus órdenes en Los odiosos ocho, y que contará con Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, James Mardsen, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Lena Dunham, Emile Hirsch, Luke Perry, Scoot McNairy y James Remar.