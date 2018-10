Burt Reynolds no llegó a rodar con Quentin Tarantino sus escenas en Once Upon a Time in Hollywood

Actualizado 07/09/2018 10:54:01 CET

Burt Reynolds, fallecido el jueves a la edad de 82 años, no aparecerá en Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino, que tenía previsto comenzar a rodar en un par de semanas. El legendario actor, que murió de un ataque al corazón, no llegó a filmar sus escenas.

Reynolds, que fue elegido en mayo para el filme y ya se había reunido con sus compañeros de reparto, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, iba a interpretar a George Spahn, dueño del rancho donde Charles Manson y sus seguidores vivieron mientras cometían sus crímenes. Tarantino le ofreció el papel tras ver la actuación de Reynolds en uno de sus últimos proyectos, La última gran estrella. Por el momento, ni el cineasta ni Sony Pictures se han pronunciado acerca de quién sustituirá a Reynolds en el rol.

Además de Once Upon a Time in Hollywood, Reynolds había recibido otras ofertas y estaba negociando su presencia en varias películas. Reynolds tiene aún una película pendiente de estreno, Defining Moments.

Descrita como un drama al estilo de Pulp Fiction, de historias cruzadas, y ambientadas en 1969, Once Upon a Time in Hollywood enlaza la historia de los asesinatos de Manson con el retrato del viejo Hollywood a través de los ojos de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una vieja gloria, vecino de Sharon Tate. que intenta buscar su hueco en el mundo del espectáculo.