Camen Machi, William Levy o Arturo Valls brindan por el cine en el Festival de Málaga con Bodegas Emilio Moro - BODEGAS EMILIO MORO

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 29.ª edición del Festival de Málaga, uno de los evetos más destacados del cine español, cerró este sábado con una gala de clausura celebrada en el Teatro Cervantes y con títulos como 'Yo no moriré de amor', 'El jardín que soñamos' e 'Iván & Hadoum' como grandes triunfadores del certamen.

Y en esta edición, Bodegas Emilio Moro se sumó a la celebración del arte y la cultura a través de una participación activa en el evento, que reunió a destacados artistas, cineastas y personalidades del mundo de la cultura.

Así, la bodega familiar con más de 100 años de historia estuvo presente con un espacio exclusivo, donde los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar de un photocall que se convirtió en uno de los puntos más destacados de la velada.

A lo largo del festival, figuras reconocidas como la cantante Edurne, el grupo musical Arde Bogotá, y actores como Camen Machi, Andrea Duro, William Levy o Arturo Valls, posaron junto a la botella de Emilio Moro, brindando por la conexión entre cultura y tradición en un espacio donde cine, gastronomía y tradición se fusionaron, marcando un punto de encuentro entre el talento y la emoción.

CINE, GASTRONOMÍA Y VINO: UNA TRADICIÓN COMPARTIDA

A lo largo de los últimos años, Bodegas Emilio Moro ha estado consolidando su filosofía de conectar el vino con el arte y la cultura. Esta filosofía ha evolucionado con la incorporación de la cuarta generación de la familia y buscando mantener el equilibrio entre innovación y tradición.

"El cine y el vino comparten algo esencial: ambos nacen de la pasión, del talento y de la capacidad de emocionar a las personas", afirmó Patricia Sánchez Moro, directora general de Bodegas Emilio Moro. "Para nosotros es un orgullo estar presentes en el Festival de Málaga como vino oficial, y poder acompañar con nuestros vinos los momentos más especiales de esta celebración cultural", añadió.

UN HOMENAJE A LAS TRADICIONES QUE PERDURAN

Bodegas Emilio Moro ha sido testigo de cómo las tradiciones se transmiten de generación en generación, al igual que en el cine y la gastronomía. "Creemos en el valor de las historias que preservan nuestras tradiciones y, por eso, nos sentimos profundamente identificados con el mensaje del documental 'Todos los días Domingo', que, al igual que nuestra bodega, refleja la importancia de la memoria gastronómica y el legado cultural", expresó Héctor Medina Moro, director de Marketing de Bodegas Emilio Moro, encargado de entregar el premio a mejor largometraje en el festival que fue para 'Yo no moriré de amor', filme escrito y dirigido por Marta Matute que además de la Biznaga de Oro se llevó los premios a mejor actriz (Júlia Mascort) y mejor actor de reparto (Tomás del Estal).

Este compromiso con el arte y la cultura, respaldado por la pasión por lo auténtico, es el motor que impulsa a la bodega a seguir apostando por iniciativas como el Festival de Málaga, donde el vino y el cine se dan la mano para emocionar a quienes los disfrutan.