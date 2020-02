Carmen Maura, Pilar Bardem y sindicato de guionistas, galardonados en los 29º Premios de la Unión de Actores y Actrices

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Premios de la Unión de Actores y Actrices celebran este 9 de marzo su 29º edición en el Teatro Circo Price de Madrid y en la antesala de la gala han reunido este jueves a los nominados y ganadores, entre los que destacan Carmen Maura, Pilar Bardem o el sindicato de guionistas de España, ALMA.

El vicepresidente de la Fundación AISGE, Fernando Marín, ha resaltado la importancia de estos premios ya que "no solo es un reconocimiento profesional sino también emocional" porque son los propios profesionales de la interpretación quienes eligen a los ganadores.

En este sentido, la Unión de Actores y Actrices ha obsequiado al sindicato de guionistas con el 'Premio Especial' por desempeñar un papel "fundamental" en la cultura del país y en las producciones audiovisuales y escénicas.

Por su parte, Carmen Maura recibirá el reconocimiento especial a 'Toda una Vida' por su trayectoria profesional y su recorrido "impecable". "Me gusta que este premio se llame a Toda una Vida, porque para mí siempre ha sido más difícil mi vida norma que la de actriz, mi carrera de actriz ha sido un regalo y he tenido muchos golpes de suerte. Siempre que me preguntan por esta carrera digo que no se obsesionen y tengan buen rollo porque la buena energía atra más", ha comentado agradecida la actriz.

Asimismo, la Secretaría de Igualdad de la Unión ha otorgado el premio 'Mujeres en Unión' a Pilar Bardem por su defensa en los derechos de la mujer. "Pilar es una mujer fuerte e incansable en la ludhca por los derechos de las mujeres en nuestro sector y en los demás ámbitos sociales y laborales", ha explicado la organización.