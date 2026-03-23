Carmen Maura protagoniza 'Calle Málaga': "Es impresionante el lío en el que nos mete Trump. Puede pasar cualquier cosa"

La actriz Carmen Maura durante una entrevista, en el Hotel Barceló Torre, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). La película ‘Calle Málaga’, que se estrena en cines el próximo 1 de abril, cuenta la historia de María Ángeles, una mujer de 79 años que l - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Carmen Maura regresa a la gran pantalla con 'Calle Málaga', una película que le ha exigido participar en "todas las secuencias" y en la que afronta el primer desnudo de su carrera, y confiesa que le "asusta mucho" el rumbo que está tomando el mundo bajo la influencia de Donald Trump.

"Es impresionante el lío en el que nos está metiendo Trump. Tal lío que en cualquier momento se debe estar preparado para cualquier cosa porque a poco que uno de esos pequeños drones caigan en un sitio en el que no deben se arma la de San Quintín", ha advertido la actriz en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el 1 de abril de 'Calle Málaga'.

Maura asegura que la situación global le inquieta especialmente por las generaciones más jóvenes. "A mí me asusta mucho, sobre todo por mi nieta. Los mayores ya hemos vivido mucho, pero ¿qué les espera a ellos?", ha admitido para reiterar su preocupación por Trump y por su forma de "manejar" el mundo. "No se puede entender que esté ahí", lamenta.

'NO A LA GUERRA': "ESTA MÁS DICHO YA QUE YO QUÉ SÉ

La actriz, que insiste en que "en cualquier momento puede pasar cualquier cosa", afirma que le parece un "poco" tramposo recuperar el lema 'No a la Guerra'. "El 'No a la Guerra' está más dicho ya que yo qué sé. Son cosas que utilizan unos y otros. No me quiero meter mucho en eso porque me repatea bastante todo", ha señalado.

Sobre 'Calle Málaga', Maura ensalza el guion "maravilloso" de Maryam Touzani, que dirige la cinta, aunque reconoce que ha sido un proyecto "duro" porque participa en "todas las secuencias". "Nunca me había pasado lo de tener que rodar todas las secuencias, cada día, sin descanso. Fue durísimo", recuerda.

Aun así, afirma que el guion le conquistó desde la primera lectura. "Me encantó y llamé directamente a la directora. Le dije: si tú quieres que lo haga, lo hago", ha desvelado.

En 'Calle Málaga', Maura da vida a María Ángeles, una mujer que defiende a ultranza su independencia y su vida en Tánger. "La entiendo perfectamente. Yo también hago lo que me da la gana", asegura al ser preguntada por los paralelismos con su personaje. La película transcurre en Tánger (Marruecos) y su personaje se ve abocado a abandonar su casa por los problemas financieros de su hija, interpretada por Marta Etura.

"La gente en Tánger es simpatiquísima, todo es baratísimo y no hay sensación de peligro. Me perdí el primer día por los callejones y fue una experiencia fantástica", ha recordado.

LA SEXUALIDAD EN LA TERCERA EDAD

La cinta también aborda temas poco explorados en el cine, como el deseo en la madurez. "A mí no me apetece ligar ahora, pero creo que es normal que a otras personas sí", comenta. Una de las principales escenas de 'Calle Málaga' es cuando Carmen Maura se desnuda por primera vez en su carrera frente a una cámara, una cuestión que asegura que lo hizo sin darle demasiadas vueltas.

"Estoy en un punto en que ya no le doy importancia a esas cosas. No tengo que demostrar nada ni ser la más guapa del barrio", confiesa entre risas. "Ha sido la primera vez que lo han pedido con todas las películas que he hecho. ¿Por qué nunca me lo han pedido? ¿Sería por fea?", comenta.

Más allá del amor y la sexualidad, Maura reflexiona sobre los cuidados en la vejez y la carga que muchas veces asumen los hijos. "Creo que hay que descargarles de responsabilidades. Lo mejor es poder vivir sola y arreglárselas, aunque se necesitan ayudas, claro", ha reivindicado.

MARTA ETURA, LA "MALA" DE 'CALLE MÁLAGA'

Por su parte, Marta Etura confiesa que le atrajo la sensibilidad de Maryam Touzani, cuyo cine ya admiraba antes de leer el guion. " "Había visto sus películas y me habían encantado. Me parece una directora con una sensibilidad exquisita, y todas sus obras desprenden una sensualidad muy especial", comenta. La actriz reconoce que, además del guion, que le pareció "muy bien escrito y con muchas lecturas distintas", también le sedujo el rodaje en Tánger y la posibilidad de compartir escenas con Carmen Maura.

Sin embargo, admite que su personaje es "feo" porque aparece como la "mala" de la película. "Cuando vi el guion me pregunté cómo lo defendería", afirma. Pese a ello, la construcción del personaje le permitió comprender las motivaciones de esta hija. "Todos hemos pasado por momentos difíciles. Cuando estás en modo supervivencia, haces lo que puedes para salir adelante", indica.

La actriz subraya que la película ofrece una lectura generacional entre mujeres de distinto contexto. "Mi personaje representa a una mujer de hoy, que tiene que sacar adelante a su familia, pagar una hipoteca y sobrevivir. Su madre pertenece a otra época, donde era el marido quien mantenía la casa, y por eso no se entienden. Ese choque entre formas de vivir es una de las riquezas del guion", señala.