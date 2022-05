Celebra el Star Wars Day con una galáctica exposición en Madrid

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Como cada año, y el honor al legendario "May the The Force Be With You" ("Que la Fuerza te acompañe"), el 4 de mayo tiene lugar el Día Mundial de Star Wars (Star Wars Day). Y dentro de las múltiples celebraciones y homenajes que en este día se organizan por todo el globo, una muy especial convertirá Madrid en el uno de los centros neurálgicos de la Fuerza. Se trata de una exposición de artículos de coleccionista de 300 metros cuadrados en la segunda planta del Centro Comercial de El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid) y que estará abierta al público hasta el 29 de mayo.

Una muestra que hará las delicias de los fans de la saga creada por George Lucas y que acogerá alrededor de 20 artículos de la misma colección privada que se remonta al año 2000 cuando firmas como Sideshow, EFX, Kotokubiya, Hasbro, Gentle Giant o Code-3 comienzan con la fabricación de réplicas de los personajes, naves espaciales o armas con motivo de la popularidad que adquiere Star Wars en ese momento.

Todas las piezas que forman la colección son artículos de coleccionista y, por lo tanto, imposibles de adquirir en el mercado habitual. Piezas únicas, licenciadas por Disney y dotadas de su correspondiente certificado de autenticidad que reproducen fielmente las características del universo Star Wars. Las figuras de la saga Star Wars forman parte de tiradas exclusivas que oscilan entre las 25 y las 1.000 unidades y fueron adquiridas directamente del fabricante o a través del mercado secundario en Internet.

Y dentro de esta exhibición, una de las piezas que acaparará todas las miradas es la estatua de escala 1:1 de Darth Maul (el villano del Episodio I, La Amenaza Fantasma), ya que Gentle Giant solo fabricó 25 unidades de esa exclusiva figura en todo el mundo. Realizada con absoluto realismo en cada uno de sus detalles, esta estatua del fiel servidor del Lord Sith Palpatine parece dispuesta a cobrar vida para atacar a su viejo enemigo Obi Wan Kenobi.

DARTH VADER Y BOBA FETT

También forma parte de una edición muy limitada, tan solo 50 unidades en todo el mundo, el busto de Darth Vader a escala 1:1, que permitirá a los asistentes a la exposición contemplar el desfigurado rostro de Anakin Skywalker cuando se retira su máscara después de la terrible batalla que libró contra su antiguo maestro Obi-Wan en Mustafar.

Otros artículos de la exposición que harán las delicias del los fans son el diorama Sala del Trono del Palacio de Jabba el Hutt formado por más de 10 figuras a escala 1:6 de Sideshow; la figura a escala 1:1 del mítico cazarrecompensas Boba Fett de Sideshow tal y como aparece en El Imperio Contraataca; el busto a escala 1:1 de del de su 'padre' Jango Fett, una edición limitada de 300 unidades, fabricada por Sideshow.

Los asistentes a la muestra también podrán disfrutar de otras piezas realmente interesantes como un diorama de Halcón Milenario fabricado por Attakus; los bustos de Capitán Rex y Comandante Cody fabricados por Sideshow a escala 1:2; una exclusiva figura del carismático y terrible villano Darth Malgus de Sideshow o el diorama del Ataque a la Estrella de la Muerte que incluye el famoso Red Five X-Wing de Luke Skywalker fabricado por EFX, el tie-fighter de Darth Vader de Code-3, el casco del piloto rebelde Wedge Antilles de Hasbro y la figura de un piloto tie-fighter imperial de Attakus.

Además, junto con los artículos de la colección privada, también estará expuesta una réplica de edición limitada del traje de Darth Vader de El Imperio Contrataca, la segunda película de la saga y una de las entregas más aclamadas por los fans de la franquicia galáctica.

Un 'Star Wars Day' que los fans celebran con la vista puesta en el 27 de mayo, fecha en la que se estrenará en Disney+ la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor y Hayden Christensen que retomará su papel de Anakin Skywalker, ahora ya totalmente transformado en Darth Vader. "Durante el reinado del Imperio Galáctico, el antiguo Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se embarca en una misión crucial. Kenobi debe enfrentarse a aliados convertidos en enemigos y a la ira del Imperio", reza la sinopsis oficial de la nueva serie de Lucasfilm.