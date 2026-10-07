'La cena de los idiotas' se convierte en musical por primera vez y llega al Teatro Marquina de Madrid el 4 de noviembre

El musical afronta la recta final antes de su estreno el próximo 4 de noviembre en el Teatro Marquina de Madrid. - BEON. ENTERTAINMENT

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La cena de los idiotas', la célebre comedia de Francis Veber, se convertirá por primera vez en un musical con una nueva producción de beon. Entertainment que llegará el próximo 4 de noviembre al Teatro Marquina de Madrid.

El espectáculo, presentado en Popstars Madrid, incorpora nuevos personajes y situaciones y amplía el universo de la obra original.

La adaptación reúne a Dario Regattieri, productor ejecutivo de beon. Entertainment; Joe O'Curneen, socio fundador de Yllana y responsable de la dirección, adaptación y libreto; Iván Macías, compositor musical; y Zenón Recalde, responsable del libreto y las letras.

El equipo afronta el reto de trasladar al lenguaje musical una comedia estrenada originalmente en 1993 y que posteriormente alcanzó repercusión internacional tanto en teatro como en cine.

Para Regattieri, adaptar 'La cena de los idiotas' supone "un reto creativo muy interesante" por tratarse de una obra reconocida por el público. El productor ejecutivo destacó asimismo la intención de beon. Entertainment de ampliar su actividad fuera de España. "Tenemos un gran talento en España y queremos ir un paso más allá como productora y centrarnos en ser exportadores de nuestras obras", ha señalado.

Por su parte, O'Curneen ha incorporado nuevas situaciones y personajes a partir del texto de Veber, además de ampliar los espacios en los que transcurre la historia. El objetivo, según ha explicado, ha sido mantener la esencia de la comedia y, al mismo tiempo, conseguir que funcione como un musical, en una colaboración entre Yllana y beon. Entertainment que nace, según sus palabras, de la "pasión por los musicales" que comparten ambas compañías.

La partitura de Iván Macías mantiene la conexión con el origen francés de la obra mediante instrumentos como el acordeón y el clarinete. El compositor definió el texto original como "redondo" y señaló que uno de los principales retos ha sido encontrar una música capaz de acompañar el humor y el ritmo de la historia. "Va a sonar a Broadway", ha afirmado Macías, quien expresó su deseo de que Veber pueda pensar al escucharla que "este es el musical que a mí me gustaría haber hecho".

El reparto está encabezado por Leo Rivera, como Pierre Brochant, y Jaume Giró, como François Pignon, junto a Alberto Sánchez, Alba Cuartero, Antonio Mañas, Elena González, Sara Martín, Andrea Enrich, Miguel Ángel Belotto, Héctor Otones, José Montero y Rocío Margón.

La historia parte de un grupo de amigos que organiza semanalmente una cena en la que cada uno debe llevar a un supuesto "idiota" para competir por quién ha encontrado al mejor. Pierre Brochant cree haber encontrado al candidato perfecto en François Pignon, aunque la noche terminará alejándose de sus planes iniciales.