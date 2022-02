Chechu Salgado, nominado a los Goya: "En España se hace muy buen cine pero necesitamos más reconocimiento internacional"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 12 de febrero tendrá lugar la gala de la 36.ª edición de los Premios Goya donde 'Las leyes de la frontera', el thriller de Daniel Monzón, es una de las principales protagonistas, pues aspira a llevarse seis galardones. Entre sus nominaciones destacan especialmente las de mejor guion adaptado y mejor actor revelación, con Chechu Salgado como uno de los favoritos al 'cabezón'. "Siento solo agradecimiento. No esperaba todo este cariño del público y la crítica", señala el intérprete gallego.

'Las leyes de la frontera' es la adaptación del cineasta balear de la novela homónima de Javier Cercas. El filme narra cómo en el verano de 1978, Ignacio Cañas (Marcos Ruiz), un adolescente de 17 años de carácter introvertido, conoce al Zarco (Salgado) y a Tere (Begoña Vargas), dos jóvenes delincuentes que le hacen entrar en una vorágine de desfase y actividades delictivas.

Con seis nominaciones, el último filme de Monzón es el sexto largometraje con mayor número de candidaturas. "Cuando trabajas con Daniel, sabes que puedes estar ante algo grande. Cuando me llegó el guion, sentí que era muy potente, era una historia muy buena. Cuando comenzamos a rodar la película, percibí incluso más que estábamos ante algo grande. No obstante, insisto en que no esperábamos que esto se tradujese en todas estas nominaciones y reconocimientos", explica Chechu Salgado en una entrevista concedida a Europa Press.

UN VIAJE EN EL TIEMPO A LOS AÑOS 80

Para Salgado, uno de los aspectos clave que ha logrado que 'Las leyes de la frontera' tenga el aplauso de la crítica es su trío protagonista, en el que está él junto con Marcos Ruiz y Begoña Vargas. "Hicimos mucha piña y eso ayudó que fuera un trabajo tan alucinante. Nos ayudó mucho a desarrollar nuestros papeles", explica Salgado, quien destaca que "nunca" dejaban de conversar sobre sus personajes. "Tanto en los ensayos, como en el rodaje", remarca.

Salgado tiene una amplia experiencia en producciones ambientadas en los años 70 u 80, al haber aparecido en series como 'Fariña' o 'Patria'. Sobre esa afinidad por explorar el pasado reciente, para Salgado es una manera de "vivir esa época". "Es una forma de descubrir eso que no he podido vivir. Por otro lado, los 80, creo que están en el imaginario colectivo, por todo lo que significó a nivel cultural", expone el actor.

"Aunque muchos no la hayamos vivido [la década de los 80], sí que sentimos cierta añoranza por esos años y aquellos que sí la vivieron, nos transmiten su nostalgia. Como actor, es fascinante poder tener esa sensación de que viajas en el tiempo", continúa el artista, quien también señala que es "el tiempo" que el "da la perspectiva para poder analizar esos años".

EL CINE QUINQUI COMO REFERENCIA

Salgado no tiene reparos en lo referente a las comparaciones que tuvo 'Las leyes de la frontera' en su estreno con el cine quinqui. "Lo quinqui me atrajo desde que tenía 14 años, cuando encontré, por casualidad, una colección de El Víbora en el desván de mi padre. Eso me hizo descubrir después a Jaime Martín, quien escribió 'Los primos del bosque' y 'Sangre de barrio'. Me enamoré de este tipo de personajes, antihéroes con un posicionamiento moral ambiguo pero con unos valores muy arraigados", defiende. Por otro lado, el actor destaca la influencia de 'Navajeros', de Eloy de la Iglesia, como uno de sus referentes del género. "Jaro es uno de mis personajes favoritos", confiesa.

Uno de los aspectos más aplaudidos de su interpretación es el poder de mímesis con su personaje, Zarco, líder de una pandilla de los extrarradios de Gerona, que es el que le incita a Ignacio a una espiral autodestructiva. "Es muy bueno que la transformación sea tan potente, porque significa que el actor se ha caracterizado bien con el personaje. Por otro lado, fue un trabajo colectivo, gracias también al equipo de maquillaje, peluquería y vestuario", manifiesta.

Salgado espera que las seis nominaciones a los Goya hayan servido para dar una mayor visibilidad al largometraje, actualmente disponible en plataformas digitales. "Ojala que todas estas nominaciones y reconocimientos sirvan para que más público la vea. Ese sería un auténtico premio", expone el actor, quien recuerda el paso del filme por cines, pues se estrenó el 8 de octubre del año pasado, en un momento en el que había fuerte competencia, al coincidir con títulos como 'Maixabel', 'Madres paralelas', 'Mediterráneo' o 'El buen patrón'.

"Es difícil predecir cómo funciona una película en salas y la reacción del público. Es algo de lo que sigo aprendiendo. Fue un mes de no parar de ir al cine, pero no todo el mundo lo hace. Yo lo quise vivir en positivo y me llenó de orgullo ver tanto talento español en la cartelera. Fue un lujo", concluye.