Chris Pratt, juzgado por la IA en 'Sin piedad':"Si renuncias a la libertad en favor de la seguridad, no tendrás ninguna"

El viernes 23 de enero llega a los cines 'Sin piedad', un thriller de ciencia ficción protagonizado por Chris Pratt ambientado en un futuro cercano, concretamente en 2029, donde un detective es acusado de asesinar a su esposa. Con todas las pruebas en su contra, el agente tiene solo 90 minutos para demostrar su inocencia ante un sistema de justicia rápida y automatizada que promete eficiencia y objetividad en el que la IA es juez, jurado y verdugo. Todo en el marco de una sociedad que ha aceptado ceder derechos y privacidad en favor de más seguridad.

Una vía, la de subordinar las libertades y la privacidad a la seguridad, con la que Pratt no comulga en absoluto. "Soy un gran defensor de las libertades civiles y creo que si estás dispuesto a renunciar a tu libertad en favor de la seguridad, entonces no tendrás ninguna de las dos", sentencia el actor en una entrevista concedida a Europa Press en la afirma que dejar en manos de la IA "la totalidad de un proceso institucional", tal y como ocurre en la película, "es un error".

"Sin embargo, apoyo la incorporación de la IA como herramienta para refinar nuestra capacidad de hacer las cosas. Así que, ya sea en la industria cinematográfica o en el sistema judicial, creo que hay margen para que nos apoyemos en la precisión y la increíble destreza de la IA", señala el protagonista de 'Jurassic World' o 'Guardianes de la galaxia'.

"Las velocidades de procesamiento de la IA hacen que sea inevitable que recurramos a estas herramientas para mejorar, pero tenemos que ponernos límites y entender dónde están esos guardarraíles para la seguridad de la humanidad", expone Pratt.

LA IA COMO HERRAMIENTA PARA ABARATAR COSTES

En este punto, y entrando ya dentro del cada vez más extendido uso de la IA dentro de la industria cinematográfica, el protagonista de 'Sin piedad' asegura que se siente "cómodo" y no tiene mayor problema en trabajar en proyectos que usen herramientas de inteligencia artificial generativa para aspectos técnicos como los efectos visuales.

"Creo que es una excelente manera de optimizar las producciones y reducir costes. Y no lo digo a la ligera, porque soy consciente de que hay personas en ese campo que llevan años trabajando y que podrían perder sus puestos. Sin embargo, ahora como productor, además de actor, entiendo que la mayor limitación de las películas es el presupuesto y hay muchas películas que simplemente no se pueden hacer por esa razón", reflexiona.

"Hay actores, guionistas y directores increíbles que nunca verán su visión en la pantalla porque simplemente no pueden permitírselo", insiste el actor estadounidense que, frente a los puestos de trabajo que se perderán por la implementación de la IA en departamentos técnicos, destaca "la cantidad de empleos que podría generar para jóvenes cineastas y para plasmar sus ideas en la pantalla". "En mi opinión, sería un intercambio justo. Y creo que es probablemente inevitable", dice.

En todo caso, y más allá de su implementación en aspectos técnicos para abaratar costes, Pratt no cree que la IA vaya a "externalizar la parte más importante del cine, ni de la narrativa en general, que es la humanidad". "La creatividad humana, el anhelo, el dolor y el sufrimiento de un artista que crea una visión. Eso es irremplazable", concluye.

Dirigida por Timur Bekmambetov (Wanted, 'Guardianes de la noche') y con guión de Marco van Belle ('Arthur & Merlin'), junto a Pratt como el detective Christopher Raven y Rebeca Ferguson como la jueza Maddox, completan el reparto de 'Sin piedad' Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers.