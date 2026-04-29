La cineasta María Ripoll recibirá en mayo el homenaje de la Academia de Cine en el ciclo 'Maestras'

María Ripoll en una imagen de archivo. - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora María Ripoll recibirá el homenaje de la Academia de Cine dentro de su ciclo 'Maestras' durante el mes de mayo. La autora de largometrajes como 'Tu vida en 65', 'Ahora o nunca' o 'También esto pasará' conversará con la vicepresidenta de la institución, la actriz Susi Sánchez, el próximo 13 de mayo en la sede de la institución antes de la proyección de su ópera prima, 'Lluvia en los zapatos'.

Además, de 'Lluvia en los zapatos', la sala de cine de la Academia proyectará los estrenos del mes de mayo, como 'Pizza Movies', acompañado de un encuentro con su director Carlo Padial y los intérpretes Berto Romero y Joaquín Reyes; la película libanesa 'Un mundo frágil y maravilloso', último trabajo de Cyril Aris; 'Un hijo', seguido de una charla con el director Nacho La Casa, la compositora Zeltia Montes y los intérpretes Hugo Silva y Macarena García; 'Dos días', arropado por el director Gonzaga Manso y el actor Saturnino García; 'Corredora', al que seguirá un encuentro con la directora Laura García Alonso y los intérpretes Alba Sáez, Marina Salas y Àlex Brendemühl.

Además, se verá 'Este cuerpo mío', que suma una conversación con el director Afioco Gnecco, el intérprete Emilio Papamija y el productor Carlo D'Ursi; y 'Mallorca Confidencial', seguido de una charla con el director David Ilundain, la productora Valérie Delpierre y los intérpretes Lolita Flores, Lorca Prada y Asia Ortega.

Asimismo, habrá nuevas sesiones de los ciclos 'Libros de cine', con la presentación de 'La vida gráfica de las películas', con su autor Pablo Dávila Castañeda acompañado por la diseñadora gráfica Ana Linde, el fotógrafo de rodaje Manolo Pavón, el responsable de postproducción creativa de Deluxe Nacho Platero y Ricardo Fernández, responsable de diseño de Movistar+.

En el caso del ciclo 'Series de cine', la Academia acogerá el preestreno de 'Se tiene que morir mucha gente', arropado por la creadora y guionista Victoria Martín, la directora Sandra Romero, la actriz Laura Weissmahr, el productor ejecutivo Fran Araújo y el productor Oriol Maymó; 'Cinedrama', que recupera 'El agua' y propone un diálogo entre su autora Elena López Riera y Edurne Rubio, directora de la obra 'Tinieblas'; y 'Bienvenido Mr. Podcast', que trae a la Academia el formato 'Bigoteando', de Alberto Rodríguez y Gonzalo Izquierdo, con los invitados Fran Granada, Jota Linares y Laura S. González de Araújo.

A estos pases se suman una selección de cortometrajes con motivo del Día de la visibilidad lésbica, más un encuentro con Corona Alonso Rebaque, Carmen Meitín Moreno, Miguel Muñoz, Sonia Marti Gallego, Tamara Lucarini y Ángel Villahermosa; y el pase especial del documental 'Océano' con David Attenborough, acompañado de una charla con el catedrático Carlos M. Duarte (XII Premio Fronteras del Conocimiento en Ecología y Biología de la Conservación) y Theresa Zabell, Presidenta de ECOMAR y doble campeona olímpica, moderado por Marina Fuentes Arredonda, directora general de United Way España.