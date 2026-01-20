Cineclub español y guionistas en el franquismo, proyectos elegidos para Ayudas a la investigación Luis García Berlanga

Archivo - La Academia de Cine convoca la 6 edición de las Ayudas a la Investigación Cinematográfica Luis García Berlanga - ACADEMIA DE CINE - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha seleccionado tres proyectos, entre los 60 presentados, como ganadores de la sexta edición de las Ayudas a la investigación Luis García Berlanga y cada uno se beneficiará con una ayuda de 12.000 euros para el desarrollo.

Los proyectos ganadores son 'El siglo del Cineclub Español (1928-2028) Una experiencia radical de cine y comunidad', de Alicia Grueso Hierro; 'Entrelíneas: mujeres guionistas durante el franquismo (1939-1975)', de Lucía Rodríguez García de Herreros y Elena Oroz; y 'Procesos de toma de decisión en la inversión cinematográfica: modelos, criterios y efectos', de Andrés Longares.

El comité de selección estuvo formado por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; la historiadora de cine y directora de Filmoteca Española Valeria Camporesi; la productora y miembro de la Junta Directiva de la Academia, Piluca Baquero; la programadora Cecilia Barrionuevo; y el periodista y escritor Luis Alegre.

El proyecto 'El siglo del Cineclub español' propone publicar una cartografía ilustrada del histórico proyecto del Cineclub Español, que se desarrolló de 1928 a 1930. El Cineclub fue un fenómeno colectivo de encuentro participativo y performativo. Fue el primer 'festival' de cine en España que aglutinó durante tres temporadas a los intelectuales de la vanguardia española, aunando la generación del 98 con la joven promesa de la Edad de Plata.

El segundo proyecto es 'Entrelíneas', cuyo objetivo es ofrecer una nueva mirada al papel de las mujeres en el cine durante el franquismo mediante el análisis de la presencia, trayectorias y contribuciones de las mujeres guionistas al cine español entre 1939 y 1975.

La investigación se propone recuperar nombres, biografías y guiones (incluidos los no materializados), estudiar temas, estilos y géneros, y examinar su relación con instituciones clave del periodo -en especial la censura- y las dificultades específicas que afrontaron para ejercer el oficio en un contexto dictatorial y un ámbito sumamente masculinizado como el cinematográfico.

Por último, la investigación 'Procesos de toma de decisión en la inversión cinematográfica: modelos, criterios y efectos' parte de la premisa de que toda cinematografía es el reflejo de las decisiones de inversión que la financian. La españolada, la nouvelle vague francesa, el cine del sistema de estudios de Hollywood, el Dogma danés de los años noventa o el cine actual de plataformas son expresiones culturales inseparables de los sistemas económicos que las hicieron posibles.