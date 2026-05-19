Cultura abre convocatoria para que 200 ayuntamientos y asociaciones accedan al programa Cine Vecino en zonas rurales

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado la selección de ayuntamientos, asociaciones y agrupaciones en el proyecto 'Cine Vecino' dirigido a facilitar los servicios de exhibición cinematográfica a municipios pequeños, zonas despobladas y rurales. En esta convocatoria está prevista la selección de un máximo de 200 entidades beneficiarias, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo del programa es contribuir a la difusión del cine independiente y la cultura audiovisual, así como al arraigo de la población rural, a través de la plataforma digital pública PLATFO.

Las entidades seleccionadas tendrán acceso, mediante la plataforma digital, a un catálogo de 100 películas al semestre, con una rotación del catálogo de contenidos cinematográficos semestral, pudiendo existir una coincidencia del 30 % como máximo entre los títulos habilitados cada semestre.

El catálogo estará integrado por largometrajes, cortometrajes, cine experimental y documentales, para cuya inclusión deberá haber transcurrido al menos un año natural desde su estreno.

El Ministerio de Cultura asumirá la financiación de la cuantía correspondiente al catálogo de las películas que se ponen a disposición de las entidades beneficiarias, obtenidas de las asociaciones que representan al sector de distribuidoras de cine independiente, de autor, europeo y de otras cinematografías internacionales con limitada presencia en los circuitos comerciales mayoritarios. Asimismo, el Ministerio de Cultura financiará el coste de la adaptación de la plataforma digital pública PLATFO para su utilización por parte de las entidades beneficiarias.

La cuantía individualizada de la subvención se basa en una estimación de los gastos sufragados por el Ministerio de Cultura para la puesta a disposición del catálogo de Cine Vecino, que asciende a 3.730 euros por entidad beneficiaria.

Dicho importe es el resultado de la suma de los 576.000 euros correspondientes a 24 mensualidades del alquiler del catálogo a las asociaciones de distribuidoras de cine independiente y 170.959 euros correspondientes al encargo a medio propio para la gestión, almacenamiento y desarrollo de la plataforma PLATFO en el ámbito de Cine Vecino, dividido entre las 200 entidades beneficiarias de la ayuda.

Las entidades beneficiarias deberán asumir, mediante ingresos propios u otras fuentes de financiación, el pago de las tarifas correspondientes a los derechos de propiedad intelectual derivados de la exhibición pública no comercial de las películas que reproduzcan en el ámbito de Cine Vecino.