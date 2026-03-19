Cultura convoca ayudas a la participación de películas en festivales con 700.000 euros de presupuesto

Archivo - El director Juan Antonio Bayona interviene durante la gala inaugural de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado ayudas para la participación de películas en festivales con un presupuesto de 700.000 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las ayudas van dirigidas a las productoras para la participación de películas españolas en los festivales y en las ceremonias de entrega de premios cinematográficos de reconocido prestigio que se celebren hasta 30 de septiembre de 2026.

Las cintas beneficiaras de las ayudas deben tener nacionalidad española o estén en disposición de obtenerla y cuenten con una invitación previa o hayan sido seleccionadas por parte del promotor del festival o entidad convocante del premio.

La cuantía individual de cada ayuda equivaldrá al importe total de los gastos subvencionables efectivamente realizados con ocasión del certamen.