Cultura destina 3 millones de euros a la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados en 2026

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha concedido ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados correspondientes a 2026, por un valor total de 3 millones de euros.

De esta cuantía, 2,2 millones de euros se han destinado a la producción de cortometrajes sobre proyecto y 800.000 euros a cortometrajes realizados.

De un total de 685 solicitudes presentadas, 585 a cortometrajes sobre proyecto y 100 a cortometrajes realizados, han resultado beneficiarios 68 proyectos de cortometrajes, de los que 41 son de ficción --un 58,69% de la dotación total--, 14 son de carácter documental --14,37% de la dotación total-- y 13 son de animación --26,94% de la dotación total--.

Quince de los cortometrajes se realizan o se han realizado en régimen de coproducción con empresas extranjeras.

Respecto a la presencia de mujeres en los proyectos, un total de 36 están dirigidos exclusivamente por mujeres, lo que representa un 58,16% de la dotación total. De ellos, 22 son de ficción, 5 son documentales y 9 de animación.

Considerando la comunidad autónoma de ubicación de las empresas productoras beneficiarias, las ayudas se distribuyen entre productoras radicadas en 11 comunidades autónomas diferentes: Andalucía (2), Canarias (2), Cantabria (1), Cataluña (18), Comunidad de Madrid (21), Comunidad Foral de Navarra (1), Comunidad Valenciana (10), Extremadura (1), Galicia (3), País Vasco (8) y Principado de Asturias (1).