Cultura financia la producción de 98 largometrajes con 37 millones, 40 de ellos dirigidos por mujeres

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha concedido ayudas por valor 37 millones de euros a la producción de 98 largometrajes. De un total de 438 solicitudes presentadas, han resultado beneficiarios 49 en la categoría de especial valor cultural y artístico, 34 en la documental y 15 en la experimental.

De los 98 proyectos beneficiarios, 61 son coproducciones internacionales, 43 con participación española mayoritaria. Estas ayudas tienen la finalidad de mejorar el tejido industrial de las empresas cinematográficas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo. Como novedad, este año se ha incluido una reserva presupuestaria de entre el 5% y el 10% para largometrajes de carácter experimental, con el objetivo de reforzar el apoyo a este tipo de proyectos, según el Ministerio que dirige Ernest Urtasun.

Asimismo, se ha prestado "especial atención" a posibilitar e incrementar la producción de obras audiovisuales que empleen tecnologías innovadoras, como es el caso de las películas de animación.

En la convocatoria de 2025 también se han incorporado cláusulas dirigidas a salvar la brecha de género, impulsando la incorporación de mujeres al sector en puestos creativos y de carácter técnico. A respecto de su impacto, 40 proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres han resultado beneficiarios, lo que supone un 40,81% del total de proyectos beneficiarios.

Asimismo, han resultado beneficiarios 44 proyectos con guion escrito únicamente por mujeres, lo que supone el 44,89% del total de beneficiarios. Además, 36 proyectos con dirección y guion realizados exclusivamente por mujeres han obtenido ayudas, lo que representa el 36,73% del total de beneficiarios.

Respecto a la producción ejecutiva, han resultado beneficiarios 72 proyectos con mujeres en este cargo, el 73,46% del total. Por último, han recibido ayudas 90 proyectos que proponen la participación de un equipo técnico con al menos el 40% de presencia femenina en puestos de responsabilidad (el 91,83% del total de beneficiarios).

Por comunidades autónomas, las ayudas se distribuyen entre productoras radicadas en Andalucía (5), Aragón (2), Canarias (5), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (2), Cataluña (32), Comunidad de Madrid (27), Comunitat Valenciana (9), Extremadura (1), Galicia (9), País Vasco (5).