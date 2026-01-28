CutreCon llega a Madrid con cuatro cintas "inclasificables" a Sección Oficial y Paco Cabezas y Uwe Boll como invitados - CUTRECON

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, CutreCon, ha presentado este miércoles su 15 edición, que se celebrará en la capital del 4 al 8 de febrero, con cuatro películas "inclasificables" en la Sección Oficial y con los cineastas Paco Cabezas y Uwe Boll como invitados.

El director del festival, Carlos Palencia, ha presentado en los Cines Paz de Madrid la programación de CutreCon, formada por más de 20 títulos repartidos en sus cinco días y con el "peor cine de acción" como eje temático.

"Todo aquello que aparezca en pantalla es susceptible de saltar por los aires en cualquier momento y sin motivo justificable", ha señalado Palencia.

El festival contará con sus tres sedes habituales --el cine mk2 Cine Paz, el mk2 Palacio de Hielo y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense-- y tendrá sesiones tanto gratuitas como de pago tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

"Estamos ante la que es posiblemente la mejor y más equilibrada programación de la historia de CutreCon. El nivel es tan alto, o tan bajo, según se mire, que cada jornada es una fiesta en sí misma. Hemos hecho una selección tan cuidada de los títulos que componen esta decimoquinta edición, que el público no podrá bajar la guardia en ningún momento ante lo que va a suceder en pantalla", ha afirmado Carlos Palencia.

CutreCon arrancará el miércoles 4 de febrero con 'Megaforce', dirigida por Hal Needham. Tras el visionado se proyectará el documental 'Making Megaforce', un homenaje de los fans a la producción. Posteriormente, a las 17.00 horas, Paco Cabezas participará en 'Mis delirios favoritos' en la que desvelará su película cutre favorita.

La sesión inaugural del festival se abrirá con 'Deathstalker', remake del filme de 1983 del mismo nombre, que en esta ocasión dirige Steven Kostanski, responsable de 'Psycho Goreman' (2020). Otro de los grandes atractivos de esta 15ª edición será el cineasta Uwe Boll, conocida por su película 'Alone in the dark', calificado por la organización del festival como "una de las peores películas de la historia del cine".

El festival contará con el cineasta alemán para ofrecer varios coloquios sobre algunas de sus películas y mostrar cuatro de ellas. "Vamos a poner sus dos peores películas y sus dos mejores", ha comentado Palencia. El realizador recibirá el Premio Jess Franco en reconocimiento a su extensa carrera.

Uwe Boll será de nuevo el protagonista de la sesión 'Zombisploitation' que, a partir de las 21.00 horas el 5 de febrero en el mk2 Cine Paz, ofrecerá un programa doble dedicado a los no muertos. La sesión Zombisploitation se completa con 'La invasión de los zombis atómicos' (1980), película italiana de Umberto Lenzi rodada en España con Paco Rabal haciendo de militar.

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial del festival estará compuesta por tres películas españolas y una americana. La primera película que se proyectará será la del cineasta español Juan Carlos Gallardo, que regresa a la cita el jueves 5 de febrero con 'Soy inmortal'.

La película se mostrará en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. "Gallardo es el Davyd Lynch patrio", asegura la organización. La Sección oficial continúa a las 13.00 horas con 'AJ Goes to the Dog Park' (2024), escrita y dirigida por Toby Jones, guionista de la aclamada serie de animación 'Historias corrientes'.

Por último, 'El afilador', de José Vicente García, y 'Entre secretos', de José A. Pons, cerrarán la Sección Oficial. CutreCon se despedirá de la Facultad de la UCM con una "buena película", tal y como ha asegurado Carlos Palencia, que ha avanzado que se visionará 'Rampage', "el mejor título de Uwe Boll".

Además de todas las proyecciones, coloquios, charlas y entregas de premios, dentro del festival habrá tiempo para otras actividades que complementan la experiencia del público. En esta decimoquinta edición habrá dos presentaciones de libros. La primera de ellas será '15 años de CutreCon. 127 comedias involuntarias', una guía de 127 películas proyectadas a lo largo de la historia del festival que mejor representan el espíritu y la esencia de CutreCon.

"Un libro pensado como memoria para los veteranos y como puerta de entrada para quienes se asomen al festival por primera vez", ha señalado Palencia.

En segundo lugar, la Facultad de Ciencias de la Información también acogerá la presentación de 'Breves apuntes del cine clasificado S (o casi)'. En este libro, escrito por el periodista mallorquín Antoni Ferrer Vallespir, se repasan una serie de títulos que fueron clasificados S durante los primeros años de la democracia española, películas que por su contenido tanto sexual como violento podían herir la sensibilidad del espectador.