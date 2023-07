El director francés Serge Bozon revisa el clásico 'Don Juan': "En Francia hay un problema de meter a gente en guetos"

Laurent, un actor de teatro que interpreta el papel del famoso seductor Don Juan, no puede evitar ver a su ex-prometida en todas las mujeres que conoce.

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director francés Serge Bozon ha reconocido que Francia tiene un problema "muy fuerte" con meter a la gente en "guetos" y con las periferias de las ciudades, tras ser preguntado por las protestas ocurridas en las últimas semanas en el país por la muerte del joven francés Nahel de 17 años, en Nanterre, a las afueras de París.

"Es escandaloso el haber matado a este chico de la forma que se hizo. Obviamente hay un problema con las periferias en Francia porque hay guetos. Hay un problema muy fuerte de meter a gente en guetos", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, para presentar su película 'Don Juan', que se estrena en cines el próximo 28 de julio.

En este sentido, Bozon ha recordado que durante el rodaje de su película 'Madame Hyde' (2017) él presenció esa realidad. "En los lugares que yo rodé eran sitios donde nunca se veía a un blanco, solo a los profesores que iban allí y luego se volvían por la noche", ha rememorado.

El director presentó la película en el Festival de Cannes y ha asegurado que la crítica de los medios de la izquierda acogieron positivamente la película, al contrario que los medios vinculados a la derecha, algo que anticipa no pasará en España. "Me han dicho que en España pasará lo contrario. Que mi crítica en la derecha es mejor que la de la izquierda", ha apostillado.

Preguntado acerca de si han fallado las políticas de integración en Francia, el director ha defendido que él en sus películas ha contado con "muchos" actores magrebíes y trata de no hablar de Islam o periferia. "Más que dar discursos, yo podría decir que en mi trabajo intento y pruebo cosas", ha sostenido.

Al respecto, ha comentado que en 'Don Juan', protagonizada por Tahar Rahim, actor francés de origen argelino, no le pide interpretar a un terrorista o a un imán de periferia. "Como decía Jean Cocteau, la gente va al cine a conocer, no a reconocer", ha indicado.

"Ir al cine para ver el estado de las cosas no es interesante. No hay que hacer como si los actores no fuesen actores. Solo por el artificio se puede alcanzar una verdad", ha afirmado.

Sobre la película, Bozon ha confesado que quería hacer una cinta sobre "un tema que cualquiera conozca" y se decantó por 'Don Juan' porque "es evidente la relación entre el amor, el abandono y el canto". En ella, el director ofrece una mirada moderna del hombre conquistador, una cualidad que le parece difícil que desaparezca. "Quizá esa idea de seducción de un macho algún día desaparecerá pero me parece difícil de imaginar", ha precisado.

"La figura de un don Juan está más ligada a países como España o Italia que a Alemania o Suecia. España es uno de los terrenos más favorables para que la película tenga buena acogida", ha detallado.

Por último, ha confesado que prefiere la obra 'El burlador de Sevilla y convidado de piedra' de Tirso de Molina que el 'Don Juan' de Molière. "La obra de Tirso de Molina tiene un despliegue más imperioso y es menos desesperada que la de Molière, que es más rica y está más rota", ha detallado.