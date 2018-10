El director de Paddington dirigirá el remake de Pinocho

Actualizado 21/02/2018 12:36:43 CET

El remake de Pinocho ya tiene nuevo director. Tras la salida de Sam Mendes del proyecto en noviembre, ahora Disney ha elegido a Paul King para dirigir la nueva película de acción real basada en el personaje creado por Carlo Collodi.

Después del abandono de Mendes, Disney no había vuelto a anunciar ningún otro nombre para capitanear la película. Pero, según informa The Hollywood Reporter, el director de las dos entregas de Paddington será quien tome el relevo del director de Spectre en la cinta que aún no tiene fecha de estreno oficial.

Así, King se une a la nueva adaptación de la película de 1940, cuyo guión correrá a cargo de Chris Weitz (Rogue One: Una historia de Star Wars).

La historia del niño de madera cuenta con numerosas adaptaciones en acción real, además de la ya mencionada. Algunas de ellas son la cinta protagonizada por Mickey Rooney en 1957; La venganza de Pinocho, una historia de terror que se estrenó en 1996 y la adaptación de 2002, la más reciente y en la que Roberto Benigni dio vida a Pinocho.

El remake de Pinocho no es la única película que Disney pretende relanzar con protagonistas de carne y hueso. Otros de los clásicos que regresarán a la gran pantalla son la nueva adaptación de Mary Poppins, que se estrenará en diciembre de este año con Emily Blunt como protagonista o el remake de El Rey León que llegará a los cines en 2019 y que, entre otras estrellas, contará con Beyonce.

También en el próximo año llegarán Mulán, dirigida por Nikki Caro; Dumbo, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Eva Green, Michael Keaton, Colin Farrell y Danny DeVito; y Aladdin, remake dirigido por Guy Ritchie y que contará con Will Smith como gran estrella poniendo voz al Genio.