Elena Irureta y Toni Acosta protagonizan 'Abuela tremenda': "Es muy raro ver comedias protagonizadas por mujeres" - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 1 de enero llega a los cines 'Abuela tremenda', el primer largometraje de la cineasta Ana Vázquez ('Élite', 'Olympo'). Protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta, que señalan lo raro que es ver comedias centradas en mujeres, la cinta sigue a Toñi, un alma libre que siempre se mete en líos, sobre todo cuando intenta pasar tiempo con su hija Daniela, adicta a un trabajo que no la hace feliz, y su nieta Alexia, que solo quiere unas vacaciones con ambas.

"Yo cuando leí el guion dije, 'Vaya, mira, una historia de mujeres' que no es lo habitual", recuerda Irureta en una entrevista concedida a Europa Press, revelando lo que más le llamó la atención del proyecto en un primer momento. La actriz explica que el filme trata de "la conciliación de una madre que no llega a todo" y una abuela que, en vez de ayudar, causa "más problemas", es decir, una trama en la que los hombres "no entran".

Acosta apunta que ya hay más películas sobre mujeres y destaca la "maravilla" de ver a tantas "realizadoras contando historias con un punto de vista femenino", mencionando por ejemplo a Elena Trapé, Carla Simón o Alauda Ruiz de Azúa. No obstante, la intérprete observa también que sigue siendo "muy raro ver comedias protagonizadas por mujeres" y, tal y como añade su compañera de reparto, "en este caso escrita por un hombre".

"Las cómicas nos peleamos mucho por encontrar nuestros espacios, contar los chistes desde un punto de vista femenino, y creo que esta película puede romper esquemas", expresa la actriz de títulos como 'Padre no hay más que uno' o '¡Vaya vacaciones!'.

Hablando de mujeres y sus historias, las intérpretes reflexionan sobre si ha cambiado mucho la realidad a la que se enfrentan las nuevas generaciones y si aún queda camino por recorrer. "Queda mucho camino porque en algunas cosas estamos peor", opina Acosta, indicando cómo, al intentar "cumplir en todos los ámbitos, te dejas por el camino el ámbito más importante, que es el personal y el tener tiempo para ti y para los tuyos". "O sea, hay algo donde la mujer al final que quiere llegar a todo y ser perfecta en todo, se olvida de sí misma", resume.

Precisamente la insostenible situación laboral del personaje de Acosta en la cinta es un "reflejo exagerado de algo muy real", según apunta la directora. "Hay muchísimas bajas por depresión en el trabajo. Muchísimas, porque es que no llegas a todo. Y cuando eres madre además, ¿qué quieres ser? ¿Trabajadora perfecta, madre perfecta? No llegas", expone, asegurando que en Daniela se va a "ver reflejada mucha gente".

Dirigida por Vázquez a partir de un guion de Roberto Jiménez ('El casoplón'), aparte de con las mencionadas Irureta y Acosta, la cinta cuenta en su reparto con Carla Pastor ('La sospecha de Sofía'), Carlos Serrano ('Sin cobertura'), Santiago Alverú ('Reina Roja'), Gorka Aguinagalde ('El cuarto pasajero'), Kandido Uranga ('Hil Kampaiak'), Esperanza Elipe ('Camera Café: la película'), Ramón Ibarra ('El hombre de las mil caras'), Darío Moncloa, Adrián Gámiz y Sofía González.