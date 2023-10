Elisenda Nadal, exdirectora de 'Fotogramas', premio de comunicación Alfonso Sánchez de la Academia de Cine

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Elisenda Nadal ha sido reconocida con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez, galardón con el que la Academia de Cine distingue la labor de los medios y sus profesionales para divulgar y promocionar el cine español, según ha anunciado la institución.

En su duodécima edición, este premio ha recaído en esta profesional que dirigió durante más de 40 años la revista 'Fotogramas' "por su constancia y capacidad de innovación en la dirección de esta publicación, convirtiéndola en un referente ineludible para los cinéfilos españoles, y por su inteligencia para descubrir a las firmas más talentosas".

Nadal se ha mostrado "sorprendida y muy ilusionada" con el premio que le ha concedido la Academia, recordando que estuvo en contacto con dos de los fundadores de la institución cinematográfica, el productor Alfredo Matas y el director Luis García Berlanga.

Nadal unió sus dos grandes pasiones, el cine y el periodismo, en 'Fotogramas', la primera revista de cine de España durante más de siete décadas, fundada en 1946 por sus padres, Antonio Nadal-Rodó y María Fernanda Gañán, en plena posguerra española.

"He vivido este oficio desde muy pequeña. Mis padres eran periodistas y comencé a trabajar con ellos. Salía del colegio y me iba a leer las revistas extranjeras que compraban. Siempre he estado muy atenta a lo que se hacía fuera, a las publicaciones nuevas y a la gente que empezaba", ha relatado la periodista, que pasó el testigo de la dirección de 'Fotogramas' a su hijo Toni Ulled.

Nadal también compaginó la dirección de 'Fotogramas' con la dirección editorial de las publicaciones 'Fantastic Magazine', 'Qué Leer' y 'Clio', además del 'Anuario Fotogramas de Cine' y de los libros de la colección 'Cuadernos de Cine'.

En sus anteriores ediciones el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez ha recaído en 'Versión española', Diego Galán, Antonio Gasset, Oti Rodríguez Marchante, Conxita Casanovas, 'Cartelera Turia', Yolanda Flores, Nuria Vidal, Carles Francino, Begoña Piña, Anton Merikaetxebarria y Chusa L. Monjas.