El equipo de sonido de 'Sirat', primero enteramente femenino que consigue nominación al Oscar: "Igual ya tocaba"

El director de la película 'Sirat', Óliver Laxe, y su equipo celebran sus nominaciones a los premios Oscar Mejor Película Internacional y Mejor Sonido durante la citación con la prensa en Espacio Movistar, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Sirat', de Oliver Laxe, y sus tres sonidistas --Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas--han conseguido en la categoría de mejor sonido ser el primer equipo enteramente femenino nominado a los Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo en su sede habitual el Dolby Theatre de Los Ángeles. La cinta también ha conseguido la nominación a Mejor Película Internacional.

"Igual ya tocaba que de repente no sea tan excepcional ver a tres mujeres ahí nominadas. Esto de los Oscar ya supera cualquier cosa, ciencia ficción", ha bromeado Amanda Villavieja en la rueda de prensa que ha celebrado el equipo de 'Sirat' tras sus dos nominaciones.

Su compañera Laia Casanova ha asegurado que es una "absoluta" locura lo que han conseguido y no ha podido esconder la felicidad de las tres profesionales. "Estamos súper contentas de todo lo que está pasando porque cuando hacíamos la película no nos imaginábamos algo así. Es algo que ni te atreves a imaginar de que te va a pasar en la vida", ha indicado Casanova.

Por su parte, Yasmina Praderas ha tildado de "chulo" el poder generar referentes desde una profesión que es "inhabitual" que cuenta con presencia femenina. "Por suerte, cada día hay un poquito más (presencia femenina) y encuentras mujeres en la sala de mezclas. Es un lujo aunar fuerzas y sensibilidad", ha manifestado.