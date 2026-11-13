'Escine', Emiliano Otegui O Nuria Vidal, Entre Los Galardonados En Los V Premios A La Investigación Del Cine Español - FLIXOLÉ

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Academia de Cine acogerá el próximo 26 de noviembre la V edición de la gala de entrega de los Premios FlixOlé-URJC a la Investigación del Cine Español, una iniciativa que desde hace cinco años busca reconocer y dar visibilidad a proyectos que promueven el cine español. En esta ocasión, los galardones han premiado, entre otros, a la crítica y escritora Nuria Vidal, a las memorias del director de producción Emiliano Otegui con su libro '40 años haciendo películas' o al espacio radiofónico 'esCine', con Andrés Arconada y Sergio Pérez.

En un contexto donde su preservación y análisis cobran vital relevancia, estos galardones promovidos por la Cátedra FlixOlé-URJC de Cine Español, liderada por la CEO de la plataforma, Sophie de Mac Mahon, y el vicerrector de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Mario Rajas, vuelven a premiar aquellas investigaciones pioneras y proyectos divulgativos que ponen en valor la memoria, las obras maestras y los oficios del audiovisual español.

La gala de entrega reunirá en la sala de proyecciones de la Academia a destacadas personalidades de la industria y el ámbito académico, contando con la participación del fundador de FlixOlé, Enrique Cerezo; el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte Muñoz, junto a personalidades de la industria audiovisual e investigadores de primer nivel.

PREMIOS ESPECIALES A LA DIVULGACIÓN DEL CINE ESPAÑOL

En el apartado periodístico, el Premio a Artículo Especializado ha recaído en el tributo crítico 'In Memoriam: Josefina Molina. Una cineasta en Transición', publicado por Violeta Kovacsics y María Adell en la revista especializada de crítica e historia del séptimo arte, 'Caimán - Cuadernos de Cine'. El galardón reconoce la sensibilidad, rigor documental y agudeza con la que el texto revisita la figura y el legado de Josefina Molina, cineasta pionera y referente insustituible de la dirección cinematográfica española que abrió camino a generaciones enteras de creadoras.

El Premio al Libro de Cine Español se concederá a '40 años haciendo películas. Memorias de un director de producción' (Ocho y Medio Ediciones), obra autobiográfica del veterano profesional Emiliano Otegui. Artífice de la trastienda de títulos indispensables como 'El bosque animado', 'El amor brujo', 'La lengua de las mariposas', 'Tesis' o 'Los otros', Otegui comparte en sus páginas los entresijos, desafíos y aciertos del oficio de la producción cinematográfica a pie de calle, erigiéndose en un testimonio histórico de extraordinario valor para cinéfilos, profesionales y estudiantes.

En la categoría de Investigación Audiovisual, la estatuilla se otorgará al largometraje documental '200 vidas. Paco Rabal'. El premio será recogido por su directora, la realizadora sevillana nominada al Goya, Vanesa Benítez, y el productor José Antonio Hergueta (MLK Producciones). Coincidiendo con el doble homenaje del centenario de su nacimiento y los veinticinco años de su fallecimiento, el filme rescata horas de grabaciones en casete y películas en Super 8 rodadas por el propio Paco Rabal para redescubrir la trayectoria de uno de los actores más importantes de la cinematografía española.

La crítica, escritora y docente Nuria Vidal recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional. El jurado reconoce su labor informativa encomiable ejercida de manera ininterrumpida a través de distintos medios impresos y digitales -siendo uno de los principales la revista 'Fotogramas'-, así como su capacidad para contagiar su cinefilia con el espectador en diversos espacios radiofónicos y televisivos.

Asimismo, el galardón celebra su valiosa aportación para ampliar la estantería dedicada al cine español mediante publicaciones editoriales que acercan al público a figuras imprescindibles de la industria y permiten conocer lo que sucede entre bastidores. Sin olvidar su papel clave como ferviente defensora y altavoz de las mujeres cineastas y sus obras a lo largo de una carrera marcada por la pasión y el rigor.

El Premio Programa de Divulgación se otorgará al espacio radiofónico 'esCine', de esRadio. El galardón será recogido por su director y presentador, Sergio Pérez, acompañado por Andrés Arconada, figura capital de la crítica de cine en las ondas españolas. En antena a lo largo de diecisiete temporadas, el espacio se ha erigido en un altavoz semanal imprescindible para los estrenos de salas y plataformas, los grandes festivales y el encuentro cercano con los intérpretes y directores de nuestra industria.

LOS PROYECTOS ACADÉMICOS RECONOCIDOS

Fieles a su vocación fundacional, los galardones de la Cátedra FlixOlé-URJC han evaluado en esta edición centenares de investigaciones procedentes de facultades de todo el territorio nacional, ratificando la pujanza de la cantera investigadora y la necesidad de transferir el conocimiento del aula al tejido industrial.

Tras la deliberación del jurado de expertos universitarios, se distingue como Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) a 'Creación do vídeo ensaio Terra luso-galaica de lendas e maxia (Proxecto audiovisual nado a partires da coprodución cinematográfica de ficción entre Galicia e Portugal, 2020-2025)', de Cristina Martínez Penas (Universidade de Vigo).

El premio al Mejor Trabajo Fin de Máster (TFM) es para 'Pipeline híbrido para la preproducción de entornos virtuales: Integración de Gaussian Splatting, IA Generativa, Houdini y Unreal Engine', de Miguel Ángel Arribas Sánchez (Centro Universitario Voxel School - Universidad de Deusto).

Como Mejor Tesis Doctoral será reconocido el trabajo 'El plano secuencia en la narrativa fílmica de Rodrigo Sorogoyen', por Felicidad González Sanz (Universidad San Pablo -CEU). Y como Mejor Artículo académico publicado en revista científica ha sido seleccionado 'Narrativas emergentes en el cine español: Diversificación temática en la producción (local) contemporánea', de Miguel Martínez Navarro y Almudena Muñoz Gallego (Universidad Europea de Madrid y Universidad Complutense de Madrid).