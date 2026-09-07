España firmará un nuevo tratado de coproducción cinematográfica con Canadá durante el Festival de Toronto

Archivo - La actriz y productora Penélope Cruz recibirá un reconocimiento especial a su trayectoria durante el festival canadiense. - ALESSANDRO GALATOLI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

España firmará el próximo 13 de septiembre un nuevo tratado de coproducción cinematográfica con Canadá en el marco de la 51ª edición del Toronto International Film Festival (TIFF), que se celebra del 10 al 20 de septiembre en Toronto, según han informado el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) e ICEX.

La directora general del ICAA, Marta Serrano, suscribirá el acuerdo con el ministro de Cultura e Identidad de Canadá, Marc Miller, en el pabellón de Canadá en el mercado del festival. Se trata de la actualización del Convenio de Coproducción Cinematográfica entre España y Canadá, vigente desde 1985.

El acuerdo será el primer convenio internacional de coproducción que suscribe el ICAA desde el firmado con Colombia el año pasado y busca actualizar el marco que regula las coproducciones cinematográficas entre ambos países.

La firma tendrá lugar durante la presencia de España en el TIFF, uno de los festivales internacionales de cine más influyentes del mundo. El ICAA, dependiente del Ministerio de Cultura, e ICEX, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, compartirán pabellón en el certamen junto a una delegación formada por ocho empresas españolas de la industria audiovisual.

Además, la edición de este año contará con una destacada presencia de cine español, con doce producciones y coproducciones españolas seleccionadas en siete secciones del festival. Entre ellas figuran cuatro títulos en la sección Special Presentations y dos estrenos mundiales en Discovery.

También estarán presentes en Toronto las tres películas españolas que participaron en la Competición Oficial del Festival de Cannes de 2026, 'La Bola Negra', 'Amarga Navidad' y 'El Ser Querido'. A esta representación se suma el reconocimiento a la actriz y productora Penélope Cruz, que recibirá un homenaje especial a su trayectoria durante el festival canadiense.