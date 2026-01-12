El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su reunión con su homólogo indio Gajendra Singh Shekhawat. - MINISTERIO DE CULTURA

España será País Invitado de Honor del 57.º Festival Internacional de Cine de India (IFFI Goa) en 2026, tal y como ha acordado este lunes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunión con representantes del festival celebrada en Nueva Delhi (India).

El Festival de Cine de India es uno de los grandes eventos del cine en Asia, además de ser el certamen cinematográfico más antiguo y prestigioso de este continente, en el que se da cita el sector audiovisual de más de 80 países de todo el mundo.

La cita tendrá lugar durante el mes de noviembre y es el único de Asia acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores (FIAPF). La presencia de España en él, según el Ministerio de Cultura, tiene el objetivo de contribuir a la difusión del cine español en el mercado asiático, así como reforzar el posicionamiento de España como hub europeo de producción y rodajes, y dar visibilidad al sector profesional del cine en uno de los mercados audiovisuales más dinámicos del mundo, como es el indio.

Para impulsar la participación de España como País Invitado en el 57.º Festival Internacional de Cine de la India, una delegación formada por profesionales del sector viajará a Goa para desarrollar un programa de eventos y proyecciones, además de participar en foros profesionales y encuentros empresariales.

Durante su viaje a Nueva Delhi, Urtasun se ha reunido también con un grupo de productores, guionistas, directores y actores, representantes del sector profesional del cine independiente de India. Con ellos ha abordado la actualización del acuerdo bilateral de coproducción cinematográfica entre España y la India, vigente desde 2012.

A través de este acuerdo, se proporciona al sector cinematográfico de ambos países un marco que favorece las coproducciones, dándoles acceso a incentivos fiscales, ayudas públicas y circuitos de distribución en ambos mercados cinematográficos.

Asimismo, durante esta reunión se han tratado otros mecanismos y oportunidades de cooperación en material audiovisual, así como el sistema de incentivos fiscales para el cine con los que cuenta España.

AÑO DUAL ESPAÑA-INDIA

Durante su visita a la capital india, Ernest Urtasun también ha mantenido un encuentro con el ministro de Cultura y Turismo indio, Gajendra Singh Shekhawat. En la reunión, ambos ministros han abordado el Año Dual España-India, que se celebra a lo largo de 2026 y tiene la cultura como uno de sus tres ejes principales.

Ernest Urtasun y Gajendra Singh Shekhawat han dialogado acerca de las prioridades de cada país en materia de cultura y cómo abrir nuevas vías de colaboración e internacionalización, tanto del arte como de los profesionales de la cultura de España y la India.

La agenda india se ha completado con una visita al Instituto Cervantes de Nueva Delhi, donde ha podido conocer de primera mano el amplio programa de actividades que lleva a cabo este centro para difundir la cultura y el idioma español en el país asiático.

La actividad con la que ha arrancado este Año Dual ha sido de la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi con España como País Foco, e inaugurada el pasado sábado 10 de enero por Urtasun, y el ministro de Educación indio, Dharmendra Pradhan.

Hasta el día 18 de enero, se desarrollará un programa de actividades literarias y profesionales en esta Feria, con presencia de una delegación de autores y editores españoles. A esta Feria del Libro se sucederá un completo programa de actividades en ambos países, que se anunciará próximamente y que girará en torno a los ámbitos de la cultura, el turismo y la inteligencia artificial.

Este Año Dual tiene, entre otros, el objetivo de ampliar los lazos culturales entre ambos países, promocionando la cooperación cultural y fortaleciendo el programa de intercambio cultural.