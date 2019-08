Los especialistas de Hollywood planean una protesta en los Oscar 2020 por la falta de reconocimiento de la Academia

Publicado 14/08/2019 17:13:06 CET

Los especialistas de escenas de riesgo de Hollywood están considerando organizar protestas durante la celebración de la 92ª edición de los premios Oscar. El motivo es la falta de reconocimiento por parte de la Academia, al no existir una categoría que galardone su trabajo, pese a las múltiples campañas que existen para incluir una estatuilla con la que premiar a los dobles de acción.

Según informa Vulture, los profesionales dedicados a ser dobles en escenas de riesgo piensan convocar una protesta el próximo 9 de febrero de 2020 para que la Academia de Hollywood tenga en cuenta la creación de una categoría dedicada a los especialistas. En 2016, hubo un boicot durante la ceremonia de los Oscar.

Jack Gill, coordinador de dobles y miembro de la Academia, declaró al mismo medio que la organización es muy reticente a premiar la labor de estos trabajadores, pese a existir cada vez más voces dentro de la industria, como Tom Cruise, Leonardo DiCaprio o Helen Mirren, que apoyan el reconocimiento a estos profesionales, que llegan a jugarse la vida rodando secuencias de alto riesgo.

AUSENCIA DE DIÁLOGO

"Cuando he ido a las reuniones, no quieren hablar conmigo. A veces parece que cuando estás en una misma sala con ellos [académicos de otras ramas], no quieren hablar contigo", explicó Gill, que recuerda que un miembro del AMPAS quiso ayudarle y que le dijeron que la creación de una estatuilla para los especialistas de escenas de acción "nunca iba a suceder".

Según las reglas de la Academia, se necesitan 100 miembros de la misma rama como requisito previo para proponer la creación de una categoría en los premios. "Actualmente tenemos 95 miembros en nuestro grupo este año, aunque el año que viene superaremos los 100", expone Gill, que argumenta que las quejas del gremio vienen también porque dicha cláusula ha sido difícil de lograr dado que los dobles "es un grupo más reducido".

"Me consta que otras categorías en los Oscar se crearon pese a no llegar a los 100 miembros", detalló el coordinador. Otro grupo de profesionales, el de directores de casting, lleva desde 2013 pidiendo también el reconocimiento de la Academia.

EL SINDICATO DE ACTORES SÍ RECONOCE SU TRABAJO

La Academia de Hollywood ha reconocido el trabajo de los especialistas de escenas de forma puntual. En 1967, Yakima Canutt, reconocido jinete de rodeo que hizo de doble de John Wayne y que coordinó a especialistas en filmes como 'La diligencia', 'Lo que el viento se llevó' o 'Ben-Hur', recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine.

Vic Armstrong, doble de Harrison Ford en 'En busca del arca perdida', obtuvo una estatuilla honorífica por el uso pionero de dispositivos que permitían que las caídas libres fuesen más seguras para los trabajadores. Hal Needham, especialista que trabajó con Burt Reynolds, tuvo un premio técnico en 1987 por su diseño de cámara grúa-automóvil y un Oscar honorífico en 2013.

La creación de un premio a la mejor coordinación de especialistas no es mal vista dentro del gremio de intérpretes. Desde 2007, el Sindicato de Actores de Hollywood otorga un premio al mejor equipo de dobles de acción. En este 2019, la Academia de Cine y Televisión de Canadá anunció que en sus próximos premios, habrá una categoría para los especialistas.