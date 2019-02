Eva Llorach, Goya a Mejor Actriz revelación, tras el 'Frances Mcdormand' con las nominadas: "Tenemos problemillas"

Publicado 03/02/2019 5:09:04 CET

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eva LLorach, que ha ganado el Goya a Mejor Actriz Revelación por su interpretación en 'Quién te cantará', ha resaltado, tras la ceremonia y ya de madrugada, la ilusión que le ha hecho ganar el 'cabezón' porque es un momento que ha visto mucho en otras ediciones.

"Quería hacerme un Frances Macdorman --ha afirmado en alusión a su petición a todas las nominadas a que se pusiesen en pie, emulando el gesto que popularizó la actriz norteamericana en la pasada edición de los Oscar--. Ha sido un poco este momento en que todos comprobáis que tenemos problemillas. Son 23 nominadas frente a 113".

Respecto a su siguiente reto, ha apuntado que tiene que ser algo que le llegue y le apasione y que tiene "muchas ganas" de volver al teatro. La actriz, que en esta temporada también ha sido reconocida con los premios Forqué y Feroz, ha asegurado que es "muy bonito" que te lo reconozcan. "Estoy contentísima", ha dicho para recordar que llevaba "años sin trabajar".

SUSI SÁNCHEZ: "LA ESTADÍSTICA ES BOCHORNOSA"

Por su parte, Susi Sánchez, Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'La enfermedad del domingo', cinta de Ramón Salazar, ha apuntado que está habiendo un "pequeño cambio", sobre todo entre los más jóvenes, pero que "aún queda mucho". "Es un poco bochornoso la estadística en la gala pero esperamos que entre todos y todas se quite el tapón creativo", ha advertido en el coloquio al término de la gala.

Sánchez ha sido la primera en llegar a la alfombra roja de la ceremonia, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) pero posteriormente se ha ausentado porque tenía una función de teatro y ha regresado para estar presente en la gala. "No hay nada mas gratificante que vivir el momento, no quedarte anclado en cosas pasadas ni pensar en cosas que no han sucedido. Vivir el momento me ha tranquilizado mucho", ha dicho sobre lo que ha pensado en el teatro.

La actriz ha recordado su trayectoria artística y ha rememorado cómo por su altura antes era complicado hacer ciertos papeles por la ausencia de hombres de su estatura. "Hacía personajes que no eran humanos. Cuando me hice más mayor ya hice personajes que tenían emociones", ha recordado. Pero también ha puntualizado que es la que ha hecho más películas seguidas con Pedro Almodóvar. "Fue muy agradable trabajar con él. Fue muy divertido y muy bonito", ha asegurado.

Sobre el papel que le ha dado el Goya, reconoce que Salazar lo escribió para ella y que no habría sido capaz de interpretarlo si no hubiera estado él. "Me parece supercomplejo. Tenemos el complejo de que las mujeres son malas madres y abandonan a sus hijos. ¿Cómo hago yo para qué entiendan a esta mujer que también es un ser humano y qué hizo lo que hizo por alguna razón?", se ha preguntado.

Finalmente, ha reivindicado el punto de vista artístico del cine frente a la mirada de lo comercial. "En el cine, como en todo tiene que haber de todo. Lo que tiene que ver con el arte, por eso he hecho hincapié con el arte que es algo que apenas se contempla en el cine", ha concluido.