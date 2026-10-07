Fallece a los 102 años Eva Marie Saint, actriz ganadora de un Oscar por 'La ley del silencio'

La actriz Eva Marie Saint interpretando a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones' junto a Cary Grant.
La actriz Eva Marie Saint interpretando a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones' junto a Cary Grant. - SINDICATO DE ACTORES DE EEUU SAG-AFTRA
Europa Press Cultura
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 0:29
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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Eva Marie Saint ha fallecido este martes a los 102 años de edad "por causas naturales" y "rodeada de sus seres queridos", según ha confirmado su representante, Jeff Sanderson, a la revista 'Rolling Stone'.

Nacida en Nueva Jersey el 4 de julio de 1924, Saint alcanzó su máximo esplendor como actriz en la década de 1950 tras conseguir su primer papel en el cine en 1954 interpretando a Edie Doyle en 'La ley del silencio', dirigida por Elia Kazan y junto a actores como Marlon Brando, y por cuyo trabajo obtuvo el premio Oscar a la mejor actriz de reparto, así como la nominación a los Premios BAFTA a mejor actriz revelación.

Cinco años después, en 1959, interpretó a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones', el clásico dirigido por Alfred Hitchcock y en el que compartió pantalla con el actor Cary Grant. También trabajó junto a directores como Otto Preminger, Norman Jewison y John Frankenheimer.

Asimismo, Saint se alzó con un premio Emmy tras su trabajo en la miniserie de NBC de 1990 'People like us'.

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