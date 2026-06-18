Fernando Méndez-Leite opta este sábado a la reelección al frente de la Academia de Cine como único candidato

Archivo - El presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite, en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine celebrará este sábado 20 de junio las elecciones para renovar su presidencia, un proceso al que concurre una única candidatura, la encabezada por el actual presidente, Fernando Méndez-Leite, quien opta así a un segundo mandato al frente de la institución.

Tras cerrarse el plazo de presentación de candidaturas el pasado 20 de mayo, la Academia confirmó que la lista liderada por el director, guionista, escritor y crítico de cine era la única presentada. Un mes antes, el 20 de abril, Méndez-Leite confirmó en un comunicado que se presentaría nuevamente, aunque en esta ocasión junto con el productor Félix Tusell como vicepresidente primero y la actriz Ángela Cervantes como vicepresidenta segunda.

Las votaciones presenciales tendrán lugar en la sede de la Academia, en el transcurso de la Asamblea General convocada para este sábado, mientras que los académicos también pudieron ejercer su derecho al voto de forma telemática hasta este jueves.

Méndez-Leite llegó a la Presidencia de la Academia en junio de 2022, cuando se impuso en unas elecciones en las que, por primera vez en la historia de la institución, concurrieron cuatro candidaturas. Durante estos cuatro años ha estado acompañado en la dirección por el productor Rafa Portela y la actriz Susi Sánchez como vicepresidentes.

En una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de febrero, el presidente de la Academia hizo un balance positivo de su gestión, asegurando que estaba "muy contento" con el trabajo realizado y destacando el respaldo recibido por parte del equipo de la institución.

Méndez-Leite reconoció que aún no había tomado una decisión sobre su continuidad al frente de la Academia, una posibilidad que finalmente materializó con la presentación de su candidatura. En esa misma conversación, Méndez-Leite defendía la posición de la Academia frente a los casos de abusos y agresiones sexuales en el sector cinematográfico, reiterando el compromiso de la institución con la tolerancia cero ante este tipo de conductas, y abordaba también cuestiones relacionadas con los Premios Goya y el momento que atraviesa el cine español.

Además de elegir la Presidencia y las dos Vicepresidencias, la Asamblea General servirá para renovar la mitad de la Junta Directiva de la institución y las Comisiones de Especialidad, cuyos vocales tienen un mandato de cuatro años.

UNA ACADEMIA MÁS NUMEROSA Y CON NUEVOS PROYECTOS

Bajo su mandato, la Academia ha superado por primera vez los 3.000 miembros, uno de los objetivos que se había marcado la institución en los últimos años. Además, se ha creado la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural, impulsada junto al Ministerio de Cultura tras los casos de abusos destapados en la industria. La unidad comenzó a funcionar en octubre de 2024.

Asimismo, hace un año se anunció la cesión del Ministerio de Cultura del antiguo NO-DO para albergar el futuro Museo del Cine, un centro destinado a conservar y difundir el patrimonio cinematográfico español.

En el caso de los Premios Goya, también se ha conseguido consolidar el modelo de celebrar los galardones en Sevilla, Valladolid, Granada, entre otras ciudades, y alejando la centralización del evento en la capital.