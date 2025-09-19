El Festival de San Sebastián arranca con recuerdo a Marisa Paredes y con el grito "Viva Palestina libre" de Almodóvar

La productora Esther García recibe el Premio Donostia durante la gala inaugural de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el Teatro Victoria Eugenia, a 19 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (Espa - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

El Festival de San Sebastián ha inaugurado este viernes su 73 edición en el Auditorio Kursaal, en una gala marcada por el recuerdo a la actriz Marisa Paredes y por el apoyo a Palestina y la reclamación para el fin del "genocidio", que han pedido personalidades como Pedro Almodóvar, Juliette Binoche o Esther García, que ha recibido el Premio Donostia por su trayectoria como productora en El Deseo.

El cineasta manchego ha entregado el Premio Donostia a Esther García, junto con su hermano Agustín, y antes de finalizar su discurso ha gritado "Viva Palestina libre", lo que ha despertado el aplauso del público. Por su parte, Juliette Binoche, que también ha participado en la gala, ha expresado su apoyo a quienes sueñan con poner fin a la "masacre" en Palestina.

"Aspiremos a un lugar mejor. Esta noche quiero unirme a quienes sueñan con poner fin a las masacres en Palestina. A los que sueñan con terminar con el dolor y la crueldad. Necesitamos un cambio ahora. Somos creadores, por lo que tenemos que despertar", ha afirmado.

Al entregar el Premio Donostia, Almodóvar ha tildado a García como la "madre" de El Deseo, la productora que ha vivido otra noche especial en San Sebastián, tras recibir el manchego el mismo galardón el año pasado. "Mis películas son tan libres porque Esther y mi hermano han estado protegiéndome las espaldas", ha afirmado antes de ensalzar su "mano izquierda" para desenvolverse entre tantos "machos" en la profesión.

Por su parte, Esther García ha afirmado que "nunca" se ha sentido que fuese la mejor en nada y ha reconocido que no ha sido "fácil en un mundo dominado por hombres", al mismo tiempo que ha destacado a algunas referentes, como Pilar Miró, Josefina Molina, Cristina Huete o Patricia Ferreira. "Éramos muy pocas, pero peleamos y hemos seguido buscando espacio en esta amada profesión. Queda mucho por hacer, pero ni un paso atrás, compañeras", ha exigido.

"Si he tenido algún talento ha sido el de saber rodearme de los mejores y tener los sentido muy abiertos para aprender de ellos. Palabras de profundo agradecimiento para Pedro y Agustín, con los que he compartido mi vida Gracias a ellos sois lo que veis", ha manifestado.

La premiada ha pedido defender "juntos y con firmeza" los derechos adquiridos por los "herederos de una guerra infame". "Defendamos juntos los derechos de las mujeres que seguimos sufriendo discriminación salarial y violencia de género. Luchemos juntos para que situaciones tan injustas y aberrantes como las que viven cientos de miles de personas en Ucrania o el genocidio en la franja de braza, ¡paren ya!. Ante esta corriente generalizada de la ley del más fuerte, luchemos con uñas y dientes para defender al frágil. Todos somos frágiles. Confío en el poder de la cultura. El cine es un altavoz para reivindicar", ha aseverado.

Tras recoger el premio, Esther García ha sido ovacionada por el público y por los hermanos Almodóvar e incluso ha recibido un beso en la boca de parte de Silvia Abril.

LAS PRESENTADORAS PIDAN UNA MUJER PARA DIRIGIR EL FESTIVAL

La gala ha comenzado puntual a las 20.30 horas con Toni Acosta y Silvia Abril como maestras de ceremonia, que han sido las encargadas de dar la bienvenida al público que ha llenado casi todas las butacas y de poner la nota cómica durante algo más de 60 minutos.

A ellas se ha unido a los pocos minutos la actriz Itziar Ituño, que ha conducido la gala en euskera. Las tres presentadoras han mostrado su apoyo a Palestina y han denunciado "el genocidio que se está cometiendo en Gaza", lo que ha provocado el aplauso del público, donde se ha llegado a ver, al menos, una bandera de Palestina.

Las presentadoras han recordado que es el penúltimo año del director del Festival, José Luis Rebordinos, a quien le han sugerido el nombramiento de una mujer como su sucesora. "No pasa nada, se puede. El Festival de Berlín lo dirige una mujer y todavía no han prohibido el mear de pie", han bromeado Toni Acosta y Silvia Abril, quienes han celebrado la 'poca' paridad en la organización del festival, con 31 mujeres y 10 hombres.

Durante el evento, se ha otorgado el Gran Premio Fipresci 2025, de la Federación Internacional de Críticos de Cine, que ha ido a parar a la película 'Aún estoy aquí', de Walter Salles. Un premio votado por más de 700 críticos de 75 países.

Además, se ha presentado al jurado de la Sección Oficial, que estará presidido por el cineasta J.A.Bayona, y lo completan las realizadoras Laura Carreira y Gia Coppola, la actriz Zhou Dongyu, la intérprete y cantante Lali Espósito, el actor Mark Strong y la productora Anne-Dominique Toussaint.

MARISA PAREDES, UNA DIOSA

La gala ha tenido un momento emotivo al recordar a Marisa Paredes, fallecida el pasado 17 de diciembre a los 78 años, e imagen del cartel promocional de la 73 edición. Juliette Binoche, que presenta su primera película como directora 'IN-I In Motion', ha salido al escenario y ha destacado que Paredes consiguió su sueño en una época en la que "el futuro lo marcaba el género y el origen.

"Movida por su profundo deseo, logró hacer realidad su sueño y así cambió su destino. Se convirtió en una actriz maravillosa y en la defensora de los derechos humanos que todos conocimos. Necesitamos sueños, sueños fuertes y sinceros, sueños de transformación", ha asegurado.

Asimismo, ha expresado su apoyo a quienes sueñan con poner fin a la "masacre" en Palestina. "Aspiremos a un lugar mejor. Esta noche quiero unirme a quienes sueñan con poner fin a las masacres en Palestina. A las que sueñan con terminar con el dolor y la crueldad. Necesitamos un cambio ahora. Somos creadores, por lo que tenemos que despertar", ha afirmado.

Tras la actriz francesa, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillén-Cuervo, que ha ensalzado la labor de la actriz porque "no se olvidó nunca de sus orígenes y su voz" y ha destacado que "hizo más grandes a muchos grandes nombres de la dirección".

"Sin miedo, se alzó siempre en favor de los desprotegidos y de la cultura. Marisa descubrió el mar en San Sebastián y San Sebastián descubrió en Marisa Paredes un talento extraordinario e inolvidable. La vamos a echar mucho de menos y la vamos a seguir admirando mucho más ahora que sabemos que la admirábamos tanto", ha señalado.

Por último, Pedro Almodóvar, en su intervención con Esther Garcia, ha recordado que en San Sebastián se ha encontrado "tantas veces" con Marisa Paredes, de quien ha dicho que es una "diosa" que ilumina los corazones.

Al término de la gala, las presentadoras han apelado por películas que "empujen" a la reflexión y de las que se puedan aprender lecciones del pasado para el presente. "Por mucho que algunos se empeñen no es lo mismo propaganda que conocimiento histórico, no es lo mismo respeto de los derechos humanos y democracia que dictadura", ha comentado Toni Acosta, mientras que Silvia Abril ha pedido un aplauso fuerte que "se escuche hasta en Palestina".