La Fiesta del Cine arranca este lunes hasta el jueves 11 de junio en 336 cines de España, con entradas a 3,5 euros

Archivo - Varias personas miran la programación de los cines Callao, el primer día de la 19ª edición de la Fiesta del Cine, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). Los espectadores deben conseguir una acreditación en la web oficial de la fiesta del ci - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXVI edición de la Fiesta del Cine arranca este lunes hasta el próximo jueves, 11 de junio, con entradas durante estos cuatro días al precio especial de 3,5 euros en cualquier película de la cartelera.

Un total de 336 cines de España participan en esta ocasión en la iniciativa que busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura, suma ya más de 34 millones de espectadores entre todas las ediciones que se han celebrado desde 2009.

Durante esta edición, los espectadores podrán disfrutar de películas como 'Torrente Presidente', 'Super Mario Galaxy: La película', 'Calle Málaga', 'La familia Benetón +2', 'Un poeta', 'El diablo viste de Prada 2', 'Michael', 'Mortal Kombat 2', 'Yo no moriré de amor', 'Couture (alta costura)', 'Hokum', 'Iron Maiden: Burning Ambition', 'Pizza Movies', 'Un hijo' o 'The Mandalorian and Grogu'.

Además, la cartelera la completan cintas como 'La bestia', 'Cowgirl', 'Asesinato en la 3ª planta', 'El pasajero nocturno', 'Love me tender', 'Mallorca Confidencial', 'El drama', '¿Qué te dice esa naturaleza?', 'Corredora', 'A la cara', 'El caso Hübener', 'La silla', 'Shrek 25 Aniversario', 'He-Man y los Masters del Universo', 'Scary Movie', 'Todo lo que nunca fuimos', 'La luz', 'Backrooms', 'Pioneras: solo querían jugar' y 'Cada día nace un listo'.