La Fiesta del Cine regresa el próximo 2 de junio hasta el 5 de junio a más de 300 salas, con entradas a 3,5 euros

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los días 2,3,4 y 5 de junio, con entradas durante esos cuatro días al precio especial de 3,5 euros en cualquier película de la cartelera.

En total, más de 300 cines se han adherido a esta edición, cuya venta de entradas comenzará a partir del miércoles 28 de mayo por internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas o en taquilla.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura, busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural, suma ya más de 32 millones de espectadores entre todas las ediciones que se han celebrado desde 2009.

En esta ocasión, el director general de FECE, Luis Gil, ha asegurado en el acto de presentación en la Academia de Cine que lograr 1,2 millones de espectadores en esta Fiesta del Cine "estaría bastante bien". Por su parte, el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha señalado que la cita se ha convertido en un "clásico" del sector y ha afirmado que se trata de una iniciativa que "impulsa la industria y que busca fomentar la asistencia a los cines como un hábito social y cultural".

"Os agradezco que hayáis decidido celebrar esta fiesta en esta casa y el día en que yo cumplo 81 años. Así que estoy feliz de estar con vosotros porque mi vida está en los cines y ha estado siempre en los cines", ha bromeado.

Esta nueva edición de la Fiesta del Cine ha contado con un spot realizado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). "Queríamos poner en la cadena de valor la formación. El cine empieza por la formación", ha comentado en rueda de prensa el director de marketing de la ESCAC, Aritz Lekuona, que ha desvelado que estaba previsto que acudiesen los estudiantes que han realizado el vídeo, pero han tenido problemas con el tren Barcelona-Madrid. "Los trenes son bastante peor que el cine", ha indicado.

El mejor resultado que ha obtenido la Fiesta del Cine en todas sus ediciones fue en octubre de 2016, con 2,6 millones de espectadores, seguido de octubre de 2019, con 2,3 millones de asistentes, y octubre 2014, con 2,2 millones. Según Luis Gil, los mejores datos se han conseguido desde 2014 hasta 2019 con una media de 1,8 millones de espectadores.

"Este buen crecimiento que estaba teniendo la fiesta y todo el sector, se vio truncado por la pandemia, que supuso un freno en seco en la asistencia a las salas de cine y consecuencias que todavía hoy vemos", ha destacado.

EL CÓNCLAVE AUMENTA LAS CIFRAS DEL CINE

Por último, preguntado por las cifras del cine en 2025, Luis Gil ha asegurado que el sector está "un siete por ciento mejor que el año pasado" y ha destacado los buenos datos que ha conseguido 'Cónclave', de Edward Berger, gracias al "hecho histórico" que arranca este miércoles en el Vaticano, tras el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril.

"Estamos mejor que el año pasado, al menos respiramos aunque es algo inestable porque este período del año cuesta. Es como una travesía en el desierto, salvo que haya algo histórico y esté en cartelera 'Cónclave'. El cine tiene una alta sensibilidad a lo que pasa en la sociedad", ha afirmado.

En el acto también ha participado la presidenta de FEDICINE, Estela Artacho, que ha optado por la prudencia al ser preguntada por el impacto de los aranceles de Trump a las películas. "Todavía no sabemos nada, solo conocemos un anuncio en una red social. Hay mucha incógnita y no hay certidumbre. No se sabe nada", ha concluido.