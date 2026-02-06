FlixOlé celebra a los "cineastas malditos" recuperando la filmografía de los hermanos Ibarretxe - FLIXOLÉ

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé recupera buena parte de la filmografía de los hermanos Ibarretxe para rendir homenaje a estos tres cineastas vascos, que desarrollaron un cine independiente en los márgenes de la producción nacional de los años 90. Así, los nuevos títulos que el servicio de streaming incorpora a su catálogo incluyen tres largometrajes, dos cortos y un documental dentro de una colección dedicada a los "cineastas malditos".

Desde Vizcaya, Javier, José Miguel y Esteban Ibarretxe apostaron por el cine fantástico con 'Sólo se muere dos veces' (1996), su primer largometraje. Posteriormente, sacaron adelante la superproducción 'Sabotage!!' (2000) ambientada en tiempos de Napoleón y, tras ver cómo su ambición quedaba frenada por los fracasos comerciales, estrenaron 'Un mundo casi perfecto' (2011), que fue su última película como directores.

A estos tres títulos, que ya están disponibles en FlixOlé, se suman dos cortometrajes que significaron los primeros pasos de la particular familia de directores: 'In Vino Veritas' (1991) y 'Malditas sean las suegras' (1994). Un universo que se completa con el documental 'Esto no es Hollywood' (2024), a cargo Jone Ibarretxe (hija de Josemi Ibarretxe) en homenaje a los tres hermanos que, lamentablemente, fallecieron entre 2014 y 2022.

Los hermanos Ibarretxe, referentes del cine vasco de principios de los 90, serán cabeza de cartel en la colección que la plataforma dedicará a los "Cineastas malditos". Mentes brillantes del panorama nacional que, por diversas razones, no tuvieron la suerte o el reconocimiento de otros creadores. Entre ellos, títulos de Iván Zulueta, Juanma Bajo Ulloa, Cecilia Bartolomé o Francisco Regueiro.

LA FILOSOFÍA DISIDENTE DE LOS IBARRETXE

"Solo tengo una vida, un número concreto de días para vivir. ¿Por qué tengo que hacer lo que otros dicen que tengo que hacer? ¿Por qué cojones no hacer lo que de verdad quiero?". Estas palabras del propio Josemi Ibarretxe, extraídas del documental 'Esto no es Hollywood', condensan la filosofía del grupo.

Independientes, indomables e intrépidos, estos tres miembros de una familia de diez hermanos desafiaron las reglas y apostaron por un cine de vanguardia, con un humor muy característico, historias disparatadas y efectos especiales que trataban de equipararse a los de las superproducciones norteamericanas.

Soñaban con crear "Bilbollywood" y colocar un cartel con este lema en los Altos Hornos de Vizcaya, donde establecerían sus estudios. No pudo hacerse realidad pero, a pesar de varios fracasos en taquilla, consiguieron viajar a Hollywood en 2004 a raíz de la nominación al Oscar del cortometraje '7:35 de la mañana', realizado por Nacho Vigalondo y producido por los Ibarretxe.

UNA TRAYECTORIA CON ALTIBAJOS

En sus propios proyectos, Esteban y Josemi Ibarretxe tomaban el mando como directores y guionistas, mientras que Javier ejercía como productor con el habitual apoyo de Edu Carneros. Así, dieron forma a sus primeros cortometrajes hacia la segunda mitad de los años 80.

Posteriormente, en los 90, experimentaron con el género fantástico en 'In Vino Veritas', una peculiar adaptación de 'El tonel de amontillado' de Edgar Allan Poe. Contó con un reparto encabezado por Jon Inciarte y Álex Angulo, quienes acabaron convirtiéndose en constantes en la filmografía de los hermanos.

Tras rodar 'Malditas sean las suegras' (1994) dieron el salto al largo de la mano de Andrés Vicente Gómez y Antonio Saura con 'Sólo se muere dos veces'. Esta comedia fantástica, que jugaba con científicos locos y la cura de la mortalidad con un humor surrealista, contó en su elenco con Álex Angulo, Santiago Segura, Alaska, Jesús Bonilla, Rosana Pastor o Ángel de Andrés, entre otros. Sin embargo, esta propuesta no tuvo una buena acogida por parte de la crítica y el público del momento.

Más adelante, en el año 2000, sacaron adelante 'Sabotage!!', una coproducción junto a Francia y Reino Unido. Una comedia ambientada en las guerras napoleónicas, concretamente en Waterloo, en la que participaron cientos de extras. La cinta, con un reparto galo formado por David Suchet, Stephen Fry y Dominique Pinon, volvió a ser un fracaso comercial y dejó endeudada a la productora de los hermanos.

Tras participar en el mencionado cortometraje de Vigalondo '7:35 de la mañana', así como en su primer largo, 'Los cronocrímenes' los hermanos rodaron 'Un mundo casi perfecto'. Una comedia surrealista protagonizada por un guionista en horas bajas que, por accidente, presencia un atraco y comienza a mantener amistad con uno de los atracadores. Javier Merino y Antonio Dechent dieron vida a estos dos peculiares personajes, convirtiéndose en los rostros del último filme de los Ibarretxe.