FlixOlé rinde homenaje a Fernando Esteso, un gigante del humor, con una colección de sus comedias más icónicas

FlixOlé rinde homenaje a Fernando Esteso con una colección de sus comedias más icónicas - FLIXOLÉ

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé rinde tributo a Fernando Esteso, fallecido el pasado 1 de febrero a los 80 años, con una colección que reúne algunos de los títulos más emblemáticos del actor. Acompañado por Andrés Pajares, y bajo la dirección de Mariano Ozores, Esteso protagonizó buena parte de las comedias españolas que arrasaron en taquilla durante los años 70 y 80.

Esteso encarnó a través de sus personajes al hombre corriente, ingenuo y siempre atrapado en fracasos cotidianos, salas de juego y divorcios frustrados. El intérprete y cómico deja tras de sí una andadura ligada al humor popular español que abarca desde la actuación itinerante con la que, desde temprana edad, recorrió el país, hasta los espectáculos y monólogos que afilaron su instinto paródico.

Con motivo de su reciente fallecimiento, FlixOlé le dedica un especial que invita a revisitar y contextualizar su figura a través de una selección de títulos que incluye sus comedias más recordadas, sus últimos trabajos y dos documentales sobre él. Un actor con una carrera tan querida como a veces discutida, pero imposible de borrar del imaginario colectivo de varias generaciones.

'LOS BINGUEROS', 'YO HICE A ROQUE III' O 'EL SOPLAGAITAS'

La colección, titulada 'Fernando Esteso: un gigante del humor', ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming. En ella, destacan sus películas más populares, en las que trabajó mano a mano con Pajares y bajo la dirección de Ozores, como 'Los energéticos', 'Los bingueros', 'Yo hice a Roque III', 'Los liantes', 'Los chulos', '¡Todos al suelo!, 'La Lola nos lleva al huerto' y 'Padre no hay más que dos'.

También incluye comedias que el actor protagonizó junto con otras figuras del género como Antonio Ozores o Juanito Navarro: 'El soplagaitas', '¡Qué tía la C.I.A!', 'Cuatro mujeres y un lío o 'El hijo del cura'.

Sus últimos años, en los que su presencia en la gran pantalla menguó, también tienen representación en este ciclo de películas con 'Re-emigrantes' (Óscar Parra de Carrizosa, 2016), 'Luces' (Alfredo Contreras, 2017) o 'Una función para olvidar' (Martín Garrido Ramis, 2017). Por último, también se incluyen dos documentales para conocer su trayectoria narrada en primera persona: 'Cómicos nuestros' y 'Tenía que ser de aquí'.