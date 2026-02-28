'Flores para Antonio', de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz, Mejor Canción Original en los Premios Goya 2026

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz han recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Canción Original por la canción 'Flores para Antonio, para la película homónima.

En esta categoría también competían las composiciones 'La Arepera', de Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz para '¡Caigan las rosas blancas!'; 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva para 'Hasta que me quede sin voz'; 'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel para 'La cena'; y 'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para 'Parecido a un asesinato'.

Al recoger el premio la hija de Antonio Flores ha entonado el 'No dudaría' de su padre y ha deseado una "Palestina libre". "En los tiempos que estamos viviendo, yo solo puedo decir... Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Buenas noches! ¡Viva Palestina Libre!", ha gritado Alba Flores.

La canción, que forma parte del documental que lleva el mismo nombre, 'Flores para Antonio', ha sido para la actriz un "homenaje, catarsis y sanación", según ha asegurado. Flores también se ha acordado de sus antecedentes musicales y, además de su padre Antonio Flores, y de su abuelo Antonio González 'El Pescaílla', así como de su abuela menos conocida, Violeta.

Para Silvia Pérez Cruz es el tercer 'cabezón', porque en 2013 y 2017 consiguió los Goya a la Mejor Canción Original con 'No te puedo encontrar' -en 'Blancanieves'- y 'Ai, ai, ai' -en 'Cerca de tu casa'-, respectivamente.

Para Flores, este premio es el "capítulo final" del proceso que ha sido para ella la película y ha asegurado que es un galardón para la música e inspiración de su padre.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).