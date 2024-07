'Fly me to the moon', 'Bikeriders' y la película de terror 'The Strangers: Chapter 1', desde mañana en los cines

Carrera espacial entre Scarlett Johansson y Channing Tatum en 'Fly Me to the Moon'

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Scarlett Johansson vuelve a la gran pantalla con 'Fly me to the moon', el principal estreno de la semana, en la que compartirá cartelera con la película de terror 'The Strangers: Chapter 1' y 'Bikeriders. La ley del asfalto'.

Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, 'Fly me to the moon' es una comedia dramática sobre cómo el hombre llegó a la luna. Ambientada temporalmente en el momento en el que el Apolo 11 llegó al satélite terrestre, narra cómo la NASA se empeñó entonces en mejorar la imagen pública de la institución. Para ello cuenta con la ayuda de Kelly Jones, prodigio del marketing, quien revoluciona la tarea de Cole Davis, el director del lanzamiento. La Casa Blanca se decidirá entonces a simular un alunizaje falso para cubrirse las espaldas en el caso de que el real no pueda llevarse a cabo con todo lo que ello supondría.

'Bikeriders. La ley del asfalto', de Jeff Nichols, retrata una época de rebelión y de cambio en la cultura y en la gente de Estados Unidos. Tras un encuentro casual en un bar, Kathy , una mujer con carácter, se siente profundamente atraída por Benny, el miembro más reciente de 'The Vandals' (Los vándalos), un club de moteros del Medio Oeste liderado por el enigmático Johnny. Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Boyd Holbrook, Norman Reedus, Damon Herriman, Beau Knapp y Emory Cohen forman parte del reparto.

'Strangers: Capítulo 1' es la película dirigida por Renny Harlin en la que, tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito, una joven pareja se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno.

En 'Solo', una estrella emergente de la escena drag de Montreal debe enfrentarse a la decepción de dos amores imposibles: un apasionado pero destructivo enamoramiento de Oliver y una relación distante y fría con su madre Claire, que acaba de volver a vivir con él tras 15 años de ausencia.

El surcoreano Hong Sang-soo dirige 'Nuestro día', la película que llega a la gran pantalla tras su paso por varios festivales internacionales con una historia cotidiana narrada a ritmo lento e intimista.