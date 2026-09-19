Fred Cavayé rescata la vigencia de 'Los Miserables' en San Sebastián: "Hay que volver a esa ingenuidad"

Tras 19 años en prisión por robar una hogaza de pan, Jean Valjean busca redención reinventándose como un respetado dignatario bajo una nueva identidad. - FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta francés Fred Cavayé ha defendido la vigencia de 'Los Miserables' de Víctor Hugo, cuya nueva adaptación presenta en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, y ha reivindicado recuperar en la actualidad el mensaje de fraternidad, amor y empatía que atraviesa la obra.

"Lo que dice Victor Hugo sigue estando de actualidad y es que la solución es la fraternidad. Creo que en este momento tenemos que volver a esa ingenuidad", ha señalado durante la rueda de prensa.

Cavayé ha explicado que cuando Víctor Hugo escribió la novela sabía que estaba creando una obra "universal" e "intemporal", algo que le llevó a plantearse una adaptación que mantuviera el fondo de la historia pero dialogara con el presente. "Es cierto que tiene ecos con nuestra actualidad", ha apuntado el director, que ha recordado que la obra ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones desde la primera adaptación.

En este sentido, ha subrayado que la novela no plantea una visión "maniquea" de la sociedad, ya que "cada época, desgraciadamente, tiene su población explotada y esas personas que a veces se comportan mal, a su vez son víctimas". Para Cavayè, el mensaje de Hugo continúa vigente porque "mientras que en esta tierra siga habiendo ignorancia y miseria", seguirá existiendo la necesidad de encontrar una respuesta colectiva.

"Solamente si avanzamos hacia una verdadera empatía, y si nos giramos hacia los demás, si dejamos de mirarnos al ombligo y compartimos, yo creo que esa es la única solución, volver a esa ingenuidad", ha insistido.

La película se toma algunas libertades respecto a la novela de Hugo, aunque Cavayè ha asegurado que su intención siempre fue "no traicionar el fondo" de la obra.

Entre sus decisiones está profundizar en el pasado de personajes como Javert y modificar el desenlace para convertir la muerte de Valjean en una suerte de relevo moral hacia Cosette. "Al principio me dio miedo enfrentarme a una obra tan inmensa, y luego ya al final fui un inconsciente y ya está, y me lancé y me dejé llevar", ha sentenciado.