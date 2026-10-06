Fundación SGAE entregará en el Festival de Sitges los premios Josefina Molina y Nueva Autoría

Archivo - Edición anterior de los Premios Nueva Autoría de la Fundación SGAE. - FUNDACIÓN SGAE - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE dará a conocer en el marco de la 59.ª edición del Festival de Sitges la ganadora del II Premio Josefina Molina de Guion de Largometraje Fantástico de Autoría Femenina el viernes 9 de octubre y entregará al día siguiente los Premios SGAE Nueva Autoría, que celebran su 26.ª edición, también durante el Festival.

El Premio Josefina Molina, que se enmarca en el programa WomanInFan y cuenta con una dotación de 10.000 euros, distingue guiones originales e inéditos de autoras socias de SGAE. A las 12.30 horas, en la sala Garbí del Hotel Meliá Sitges, se fallará el premio y se celebrará la mesa redonda '¿De qué hablan las mujeres cuando escriben cine fantástico?', abierta al público con reserva previa, según ha informado la Fundación este martes.

En ella participarán el director institucional de Audiovisual de la Fundación SGAE, Antonio Hens; la directora general de la Fundación Sitges y miembro del jurado, Mònica Garcia i Massagué,; la directora y guionista Carlota Pereda, y la directora, guionista y montadora, en representación de Dones Visuals - Acció Terror, Anna Oset Vilanova. La mesa estará moderada por el director general de la Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez.

La entrega oficial del galardón tendrá lugar ese mismo día a las 20.20 horas en el Auditorio del hotel, con la participación de Inés París y Mònica Garcia. A continuación se proyectará 'Adolescencia, sexo y muerte en el campamento Miasma', escrita y dirigida por Jane Schoenbrun.

Según ha recordado la Fundación SGAE, el premio lleva el nombre de Josefina Molina por ser la primera mujer en obtener el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, que se adentró en el género fantástico con su primer largometraje, 'Vera, un cuento cruel' (1973). Como indica la Fundación, tras su fallecimiento el pasado mes de mayo, esta edición se convierte en un homenaje a su legado.

Por otra parte, el sábado 10 de octubre, la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE en Cataluña y con el apoyo del Festival de Sitges, celebrará la 26.ª edición de los Premios SGAE Nueva Autoría. Estos galardones forman parte de la sección Noves Visions y del palmarés oficial del certamen y como ha explicado la entidad "dan a conocer" las creaciones de estudiantes de escuelas y universidades catalanas de cine y audiovisual, al tiempo que reconocen la mejor música original, el mejor guion y la mejor dirección-realización.

Este año, 14 escuelas y universidades han presentado 33 trabajos. 23 de ellos son ficciones, cinco animaciones y cinco documentales. De ellos, 15 están en catalán y 25 cuentan con música original. El comité de selección del Festival ha escogido diez obras de diez centros, de las que seis son ficciones, tres animaciones y un documental. Los trabajos se proyectarán a las 14.45 horas en el Cine Prado. A las 17.00 horas se conocerá el veredicto y se entregarán los diplomas a los premiados en los jardines del cine, el espai Cañateca.

El jurado de estos galardones está formado por el director y guionista Mikel Gurrea; la guionista y escritora Laia Aguilar y el compositor cinematográfico Roque Baños. Asistirán a la entrega junto a la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell; el director del Festival, Ángel Sala; el director de SGAE en Cataluña y Baleares y director de Socios, Luis Gómez, y la gerente del área Audiovisual de SGAE, Nieves Maroto. La iniciativa cuenta, por tercer año consecutivo, con la colaboración de Catalan Films.